Экс-министр культуры возглавила "Казахконцерт"

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба МКС , приказом министра культуры и спорта РК назначены руководители ряда подведомственных организаций сферы культуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Женис Сейдуллаулы назначен директором РГКП "Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова".

Женис Сейдуллаулы родился 14 мая 1962 года в Кызылординской области. В 1982 году окончил Чимкентское музыкальное училище, также является выпускником Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

В разные годы работал артистом-инструменталистом ансамбля "Арқас", главным дирижером государственного ансамбля "Гульдер", солистом Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, директором ансамбля "Гульдер", региональным директором АО "Қазақ әуендері" Алматы, проректором по творческой работе и внешним связям Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова, а также директором Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж. Елебекова.

С 2016 по 2018 годы - директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, с 2018 года и по настоящее время возглавлял "Казахконцерт".

Актоты Раимкулова назначена директором РГКП "Государственная концертная организация "Казахконцерт имени Розы Баглановой".

Актоты Раимкулова родилась в Алматы 2 мая 1964 года. Окончила Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, Международную академию бизнеса. Имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration).

Трудовую деятельность начала в Казахском государственном женском педагогическом институте. Занимала различные должности в Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы.

С 2014 по 2016 годы возглавляла департамент по делам культуры и искусства МКС РК, с октября 2016 года была вице-министром культуры и спорта, с июня 2019 по январь 2022 года занимала должность министра.

Зура Жумахметова назначена директором РГКП "Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева".

Зура Жумахметова родилась 4 октября 1967 года в Алматинской области. В 1989 году окончила Казахский педагогический институт имени Абая. Имеет большой опыт работы в системе образования.

С 2004 по 2013 годы работала заведующей учебно-методического отдела и учебного отдела Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

С 2013 по 2015 годы работала заместителем руководителя школы-интерната, колледжа по учебной работе Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

С 2015 года по настоящее время занимала должность руководителя школы-интерната, колледжа Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

Гулаим Жумабекова назначена директором РГКП "Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева". Гулаим Жумабекова родилась 20 июня 1966 года в Алматы. В 1989 году окончила Казахский педагогический институт имени Абая.

С 1991 по 2013 годы занимала различные должности в музее имени А. Кастеева: экскурсовод, редактор, научный сотрудник, старший научный сотрудник, руководитель сектора ювелирного искусства.

С 2013 года и по настоящее время являлась руководителем отдела прикладного искусства.

Асылбек Баяжума назначен директором РГУ "Центр геральдических исследований".

Асылбек Баяжума родился 25 декабря 1978 года в Улан-Баторе, Монголия. В 2001 году окончил Кокшетауский университет по специальности "политология".

В разные годы работал в сфере внутренней политики Акмолинской области, с июля 2019 года и по настоящее время был руководителем управления сводного анализа и планирования Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.