Эксперты ВОЗЖ оценят эффективность ветслужбы Казахстана

Фото: Акорда

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает пресс-служба Акорды.





Подчеркивается, что за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.





По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект "Бизнеске жол", направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка 7 тысяч предпринимателей.





Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. В текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.





Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.



