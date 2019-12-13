Елбасы вручил государственные награды

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев вручил государственные награды, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в ходе торжественной церемонии Нурсултан Назарбаев наградил орденом "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенті – Елбасы Нурсултан Назарбаев" помощника Первого Президента Абая Бисембаева, а также орденом "Барыс" I степени руководителя канцелярии Елбасы Махмуда Касымбекова.

"В этом году мы будем праздновать 28-летие независимости. Отметив высокие заслуги перед Родиной, в преддверии Дня независимости президент вручил награды гражданам нашей страны. Я поздравляю вас с присвоением орденов. Продолжайте и дальше трудиться во благо страны", - сказал Первый Президент Казахстана.

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