Ермекбаев и Шойгу подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между Казахстаном и Россией

МО РК

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане состоялась встреча министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках его официального визита в нашу страну, передает Kazakhstan Today.

Министры обороны Казахстана и России подписали обновленный Договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

После его вступления в силу, прекратит свое действие Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, основные положения которого были реализованы", - сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

В ведомстве рассказали, что в соответствии с положениями обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

Обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.

В развитие положений договора разрабатывается программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период. Она определяет ориентиры, к которым будут стремиться государства-партнеры, и послужит основой для подготовки ежегодных планов совместных мероприятий", - пояснили в министерстве.

Кроме того, в ходе диалога состоялся обмен мнениями по вопросам поддержания и обеспечения региональной безопасности.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества Казахстана и России и определили наиболее актуальные направления на ближайшую перспективу", - уточнили в пресс-службе МО РК.

В ведомстве отметили, что оборонное сотрудничество между двумя государствами характеризуется высоким уровнем взаимодействия в различных областях. Отношения Республики Казахстан с Российской Федерацией в военной сфере "являются одним из ключевых направлений многопланового стратегического сотрудничества братских народов".

Мы активно участвуем не только в мероприятиях двустороннего формата, но и в рамках многостороннего сотрудничества в ОДКБ, ШОС, СНГ. Учрежденный институт оборонных консультаций на уровне заместителей глав оборонных ведомств служит механизмом, позволяющим скорректировать и выставить приоритеты в реализации достигаемых договоренностей", - отметил министр обороны РК.

Казахстан и Россия на постоянной основе совершенствуют свои связи в оборонной и военно-технической областях, рассматривая их в качестве важной составляющей стратегического партнерства в интересах региональной безопасности.

Базовым элементом двустороннего сотрудничества остаются вопросы совместной боевой подготовки, военно-технического сотрудничества и подготовки кадров.

В сфере военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией отмечен высокий уровень кооперации, что позволяет в полной мере реализовывать совместные проекты по поставке вооружения и военной техники. За прошедшие годы Вооруженные силы Казахстана приобрели значительное количество единиц авиационной техники, средств ПВО, имущества военно-морских сил, боеприпасов и запасных частей российского производства", - рассказали в ведомстве.

Министерство обороны Казахстана и дальше заинтересованно в подготовке военных кадров в военных учебных заведениях Минобороны России по программам высшего и послевузовского образования, а также в направлении специалистов для переподготовки на базе специализированных учебных центров Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что в новом учебном году российской стороной выделено максимальное количество квот на обучение казахстанских военнослужащих.

Министр обороны Казахстана в беседе с российским коллегой особо отметил труд российских военных врачей. В августе текущего года группа военных медиков ВС РФ оказала практическое и методологическое содействие своим казахстанским коллегам, что позволило национальной военно-медицинской службе апробировать передовой мировой опыт в лечении пациентов с COVID-19 и изучить широкий спектр противоэпидемиологических мер.

Мы высоко ценим помощь Российской Федерации, оказанную именно тогда, когда это было крайне необходимо. Также признательны за оказанное содействие в предоставлении медицинского имущества Вооруженным силам Республики Казахстан и направлении военно-медицинских бригад в августе текущего года", - добавил Нурлан Ермекбаев.

По итогам переговоров были подписаны следующие двусторонние документы: Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Российской Федерации о порядке взаиморасчетов при организации питания и План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Республики Казахстан и Российской Федерации на 2021 год.





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