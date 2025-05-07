06.05.2025, 11:17 70121
Еще 362 млн долларов вложат в развитие аэропорта Алматы
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта РК и АО "Международный аэропорт Алматы" подписали меморандум о сотрудничестве с детализацией вложений, этапами реализации и ключевыми мероприятиями, направленными на дальнейшее развитие воздушной гавани, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках подписанного документа особое внимание в первую очередь уделено улучшению условий труда сотрудников воздушной гавани. Таким образом, инвестор реализует ряд корпоративных инициатив:
- в течение 12 месяцев планируется повышение заработной платы персонала в среднем на 25%;
- на территории аэропорта появится новый медицинский центр для сотрудников аэропорта и жителей прилегающих районов;
- инвестор обеспечит создание как минимум 600 дополнительных рабочих мест в этом году в аэропорту;
- на территории аэропорта заработает специальный учебный центр аккредитованный центром ACI (Международный совет аэропортов);
- уже организованы отдельные столовые для сотрудников.
С 2025 по 2029 годы TAV Holding инвестирует дополнительно 362 миллионов долларов в развитие воздушной гавани.
За счет данных средств инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу, построить новый перрон для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, отремонтирует терминал внутренних рейсов, модернизирует и оцифрует имеющиеся грузовые склады, построит гостиницу и реализует другие мероприятия для улучшения работы аэропорта. Все дополнительные детали мастер-плана, включая планы по новым инвестициям в инфраструктуру аэропорта, будут представлены Международным аэропортом Алматы более детально на предстоящей пресс-конференции летом 2025 года", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, новый терминал аэропорта Алматы общей площадью 53 500 квадратных метров был сдан в эксплуатацию в июне прошлого, 2024 года.
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07.05.2025, 11:52 8421
Президент выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы
Фото: Акорда
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 7 мая 2025 года на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба Акорды.
Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям"), посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне.
Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы. В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов", - сказал президент Казахстана.
Он подчеркнул, что героические традиции казахского народа передаются от отца к сыну на протяжении веков.
Наша доблестная армия - оплот независимости страны. Казахстанские воины стойко защищают территориальную целостность государства, спокойствие и мирную жизнь граждан. Вооруженные силы Казахстана вносят вклад в поддержание международного мира и стабильности. Наши воины успешно участвуют в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Это свидетельствует о высоком доверии мирового сообщества к казахстанской армии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что повышение обороноспособности страны - приоритетная задача.
Мы взяли решительный курс на модернизацию Вооруженных сил и укрепление потенциала армии. Парламент принял соответствующий закон. Государство всегда будет поддерживать военнослужащих, сотрудников специальных органов и подразделений гражданской защиты", - сказал глава государства.
Напомним, в Великой Отечественной войне более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев встали на защиту Родины. Каждый четвертый житель республики ушел на фронт. Девять из десяти пуль, выпущенных по врагу, были произведены в Казахстане. В Казахстан было эвакуировано более 220 фабрик и заводов. Более 500 казахстанцев получили звание Героя Советского Союза
В первые годы Независимости 12 ветеранов войны были удостоены звания "Халық қаһарманы".
В 2024 году Касым-Жомарт Токаев подписал закон о присвоении трем степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. 110 казахстанцев стали полными кавалерами ордена "Даңқ".
07.05.2025, 11:36 11211
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: в Астане проходит парад, посвященный 80-летию Великой Победы
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на площади "Қазақ елі" проходит военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы.
В торжественном мероприятии принимает участие генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в Казахстане.
07.05.2025, 11:00 13296
Посольство РК обратилось к казахстанцам-нелегалам в США
Решившим вернуться на родину оплатят билет и выдадут 1000 долларов
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Вашингтон. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренней безопасности США (DHS) запустило новую программу, предоставляющую возможность иностранцам, находящимся на территории страны с нарушением иммиграционного законодательства, добровольно покинуть Америку, сообщает пресс-служба посольства РК в США.
В рамках программы тем, кто примет решение вернуться на родину добровольно, будут оплачены расходы на обратный авиабилет, а также предусмотрена единовременная финансовая помощь в размере 1000 долларов после возвращения", - говорится в сообщении.
Для подачи заявки необходимо воспользоваться мобильным приложением CBP Home.
Добровольный выезд - самый безопасный, упорядоченный и экономичный способ избежать ареста и других серьезных последствий", - отметила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Посольство Казахстана призывает граждан, которые по различным причинам оказались на территории США без законного иммиграционного статуса, внимательно рассмотреть возможность участия в программе. Это может стать важным шагом к законному урегулированию текущей ситуации и сохранению права на въезд в США в будущем.
07.05.2025, 09:30 17526
В Астане пройдет парад, посвященный 80-летию Великой Победы
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 7 мая, на площади "Қазақ елі" в Астане пройдет военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-службу Акорды.
В торжественном мероприятии примет участие генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в Казахстане.
Трансляция парада в прямом эфире на республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram начнется в 10.45.
06.05.2025, 17:51 47541
Как казахстанским военнослужащим получить отсрочку по кредиту
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как военнослужащим получить отсрочку по кредиту, передает корреспондент агентства.
Отсрочка предоставляется без заявления: данные о призыве передаются Министерством обороны в кредитное бюро, а затем - в банки и микрофинансовые организации. Банки и микрофинансовые организации обязаны оформить отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления. Информирование осуществляется письменно и/или онлайн без необходимости личного присутствия или подписания дополнительных соглашений. Мера распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение", - заявили в агентстве.
Также, отметили в ведомстве, на период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней и применение мер взыскания.
В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется еще на 60 дней. При желании отказаться от отсрочки заемщик обязан направить письменное уведомление в течение 14 календарных дней. В таком случае кредитор отменяет применение отсрочки. Что касается кредиторов, если в течение 30 дней не достигнуто соглашение по изменению условий, это расценивается как отказ. Отсрочка не предоставляется, если по кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в случае неполучения отсрочки в автоматическом порядке военнослужащий может:
- направить письменное заявление в финансовую организацию;
- обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
По данным на начало 2025 года, из 22,4 тысячи призванных на срочную военную службу заемщиков отсрочку по займам получили 20,1 тысячи человек. Общая сумма предоставленных отсрочек составила 7,5 млрд тенге", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года.
06.05.2025, 11:38 67286
Министр обороны вручил военнослужащим госнаграды
Фото: gov.kz
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил военнослужащим государственные награды, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Бессмертный подвиг предков золотыми буквами вписан в летопись нашей истории. Отдавая дань уважения героям войны, мы с благодарностью обращаем взоры к тем, кто сегодня с честью продолжает их дело, - к военнослужащим Вооруженных сил. Вы преемники традиций героического поколения победителей. Своим добросовестным, самоотверженным служением вы укрепляете обороноспособность государства, вносите вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности", - заявил министр.
По данным ведомства, 51 военнослужащий и представитель гражданского персонала удостоился государственной награды. 17 из них получили ордена, 33 - медали и один - почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
Также ведомственные награды были вручены 61 военнослужащему. Из них 37 медалей "Ел қорғаны", 15 "Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін" и 9 нагрудных знаков "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің үздігі". За выслугу лет в Вооруженных силах в честь Дня защитника Отечества 2274 человека получили медаль "Мінсіз қызметі үшін" и 153 ветерана - медаль "Қарулы Күштерінің ардагері".
Кроме того, приказом министра обороны 54 военнослужащим Вооруженных сил РК досрочно было присвоено очередное воинское звание.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.
06.05.2025, 10:44 70906
Казахстанцы внесли весомый вклад в разгром нацизма - Кошанов
Фото: Мажилис
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в приеме посольства Российской Федерации по случаю юбилея Великой Победы. Спикер палаты рассказал о подвигах казахстанских бойцов, важности сохранения исторической памяти и недопущении повторения подобной трагедии в будущем, сообщила пресс-служба мажилиса.
Ерлан Кошанов отметил, что лидеры Казахстана и России неоднократно подчеркивали эпохальную значимость 80-летия Победы для двух стран. Ведь именно совместными усилиями в те суровые годы отцы и деды продемонстрировали небывалую отвагу и единство во имя общей цели - Великой Победы.
Спикер мажилиса напомнил собравшимся о весомом вкладе казахстанцев в разгром нацизма. Он отметил подвиги казахстанских бойцов, вклад казахстанского народа в тылу, снабжавшего армию вооружением, промышленными товарами и продовольствием, а также напомнил о важности извлечения уроков из трагических событий прошлого.
Ерлан Кошанов сообщил, что по инициативе президента Казахстана в память о доблестных подвигах имена героев присвоены трем степеням ордена "Айбын" - Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева, а 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского.
В мероприятии приняли участие представители государственных органов Казахстана, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, а также общественные деятели.
06.05.2025, 10:13 67606
КНБ задержал подозреваемых в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни
Фото: КНБ РК
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Астане, Абайской, Актюбинской и Туркестанской областях пресечена деятельность религиозных радикалов. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим. В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства. Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса", - проинформировали в комитете.
Иная информация разглашению не подлежит.
Кроме того, по данным ведомства, по расследованным ранее КНБ уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении трех жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей.
Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в социальных сетях и своем окружении", - отметили в КНБ.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?