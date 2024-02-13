Это прямая угроза безопасности: транспортная прокуратура уволила более 10 сотрудников дорожных служб за нечищеные дороги
Других нерадивых подрядчиков оштрафовали на сумму более 1,6 млн тенге
Фото: gov.kz
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура инициировала увольнение более 10 сотрудников дорожных служб за ненадлежащее содержание дорог, сообщает пресс-служба ведомства.
Надзорные мероприятия показали, что работа дорожных служб не обеспечивает должную защиту дорог от воздействия метеорологических факторов", - говорится в информации.
К примеру, в филиалах АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис" Северо-Казахстанской области не хватало снегоуборочной техники и противогололедных материалов.
Такое положение дел при резких перепадах температуры и снегопадах затрудняло дорожное движение на республиканских дорогах Северо-Казахстанской области и несло прямую угрозу безопасности его участникам", - сообщает ведомство.
Об отсутствии необходимого количества дорожной техники для содержания республиканских дорог Туркестанской области сообщила также Шымкентская транспортная прокуратура.
Запоздалые снегоуборочные работы в период метелей и снегопадов парализовали транспортный поток по направлению Шымкент - Тараз с 12 по 15 декабря прошлого года. На трассах застряли порядка 50 автотранспортных средств", - рассказали в транспортной прокуратуре.
Прокуроры внесли представления в адрес национального оператора по управлению автомобильными дорогами.
По одному из актов надзора прокуратуры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей расторгнуты трудовые договоры с 11 сотрудниками и директором Северо-Казахстанского областного филиала ТОО "КАЖсервис". По другому - на оказывающих услуги подрядчиков наложены штрафные санкции на сумму более 1,6 млн тенге", - сообщает ведомство.
После вмешательства транспортных прокуроров АО "НК "ҚазАвтоЖол" обязали приобрести 245 единиц дополнительной дорожной техники с последующим распределением в регионы страны.
Напомним, в Казахстане продолжаются сильные снегопады и бураны. Вчера в стране ограничили движение на трассах в 9 областях. В Актюбинской области, чтобы спасти жизнь пациенту, фельдшеры 3 километра пробирались ползком по сугробам. В декабре прошлого года на трассах Жамбылской области застряли более 1000 автомобилей.