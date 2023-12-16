Непогода на юге Казахстана: частично закрыты дороги в 6 областях Дополнено
Фото: Минтранспорта
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта озвучило оперативную информацию о текущей ситуации на дорогах южных регионов страны.
По оперативной информации МТ РК, в настоящее время в 6 областях республики в связи с погодными условиями частично закрыты автодороги республиканского значения. В Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, а также регионе Жетысу транспортные средства по возможности пропускаются с сопровождением, скопления автомобилей на дорогах не допущено", - сообщается в официальной информации ведомства.
Сложная ситуация сохраняется в Жамбылской и Туркестанской областях по коридору Западная Европа - Западный Китай на участке от Алматинской области до Шымкента.
От населенного пункта Аспара до Отара дорога полностью закрыта. Погодные условия там еще очень сложные. Уборочные работы начались одновременно с двух сторон - со стороны Алматинской и Жамбылской областей", - сообщил замминистра транспорта Аблалиев.
На участке от города Тараз до границы Туркестанской области дорога уже полностью очищена, но движение пока не открывается в связи с погодными условиями и продолжающимися уборочными работами по Туркестанской области.
Заместитель министра транспорта Казахстана также рассказал, что водители до сих пор разными путями выезжают на закрытые дороги и застревают в снежном плену. В связи с этим часть уборочной техники занимается спасением людей и автомобилей, отрываясь от своих прямых обязанностей.
Еще раз предупреждаем и просим пользователей дорог прислушаться к объявлениям уполномоченных органов и воздержаться от выезда на дороги по Жамбылской области", - заключил представитель министерства.
Дополнено 15.12.2023, 13.30
На трассах Жамбылской области застряли более 1000 автомобилей. На трассах круглосуточно несут дежурство более 750 сотрудников полиции.
В областном департаменте полиции сообщили, что из-за метели, гололеда и ограниченной видимости закрыты некоторые участки региональных автотрасс, в частности участок трассы Западная Европа - Западный Китай с 163-го км по 230-й км (новый Кордайский перевал), участок трассы Мерке - Шу - Бурылбайтал в направлении Астаны на 125-м км, на границе с Туркестанской областью около села Шакпак ата, на перевале Куюк.
Пока погодные условия не улучшатся, дороги будут закрыты ради вашей же безопасности. Прошу отнестись с пониманием к ограничительным мерам. Каждый час к нам поступают сообщения о застрявших машинах. На трассах стоят более 1000 авто. Более 750 сотрудников полиции круглосуточно несут дежурство, помогая им. Мы перешли на усиленный вариант несения службы", - рассказал начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин.
По его словам, некоторые отчаянные водители пытаются обойти запреты, рискуя при этом не только своей жизнью, но и жизнью пассажиров. Начальник ДП убедительно призвал всех дождаться улучшения погодных условий и перенести поездки на несколько дней.
Дополнено 15.12.2023, 13.48
За два дня на автодорогах спасено более 5 тысяч человек, в том числе 275 детей, сообщает МЧС РК.
Только за прошедшие сутки на дорогах спасено 4510 человек, из них 225 детей", - уточнили в ведомстве.
Там также сообщили, что в настоящее время функционируют телефоны горячей линии:
- МЧС - 8 717 2 70 41 14;
- ДЧС Жамбылской области - 8 726 2 51 35 75, 51 41 67;
- ДЧС Туркестанской области - 8 725 33 57 897.
МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений и воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.
Дополнено 15.12.2023, 15.05
В Кентау из-за непогоды произошли сбои в системах отопления шести многоквартирных и порядка 40 частных домов. Из-за сильного ветра без электричества остались жильцы шести многоэтажек и 37 частных домов.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных объектов, сообщили в акимате Кентау.
Напомним, в Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
В Алматинской области вчера более 3,5 тысячи жителей остались без электричества в мороз, а в Алматы несколько сотен домов остались без отопления.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона. Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах.