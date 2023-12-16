Непогода на юге Казахстана: частично закрыты дороги в 6 областях

На трассах Жамбылской области из-за метели и гололеда застряли более 1000 автомобилей, в полиции и Минтранспорта водителей убедительно просят не выезжать на закрытые дороги до улучшения погодных условий

Фото: Минтранспорта

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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта озвучило оперативную информацию о текущей ситуации на дорогах южных регионов страны.





По оперативной информации МТ РК, в настоящее время в 6 областях республики в связи с погодными условиями частично закрыты автодороги республиканского значения. В Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, а также регионе Жетысу транспортные средства по возможности пропускаются с сопровождением, скопления автомобилей на дорогах не допущено", - сообщается в официальной информации ведомства.









Сложная ситуация сохраняется в Жамбылской и Туркестанской областях по коридору Западная Европа - Западный Китай на участке от Алматинской области до Шымкента.





От населенного пункта Аспара до Отара дорога полностью закрыта. Погодные условия там еще очень сложные. Уборочные работы начались одновременно с двух сторон - со стороны Алматинской и Жамбылской областей", - сообщил замминистра транспорта Аблалиев.





На участке от города Тараз до границы Туркестанской области дорога уже полностью очищена, но движение пока не открывается в связи с погодными условиями и продолжающимися уборочными работами по Туркестанской области.





Заместитель министра транспорта Казахстана также рассказал, что водители до сих пор разными путями выезжают на закрытые дороги и застревают в снежном плену. В связи с этим часть уборочной техники занимается спасением людей и автомобилей, отрываясь от своих прямых обязанностей.





Еще раз предупреждаем и просим пользователей дорог прислушаться к объявлениям уполномоченных органов и воздержаться от выезда на дороги по Жамбылской области", - заключил представитель министерства.





Дополнено 15.12.2023, 13.30





На трассах Жамбылской области застряли более 1000 автомобилей. На трассах круглосуточно несут дежурство более 750 сотрудников полиции.





В областном департаменте полиции сообщили, что из-за метели, гололеда и ограниченной видимости закрыты некоторые участки региональных автотрасс, в частности участок трассы Западная Европа - Западный Китай с 163-го км по 230-й км (новый Кордайский перевал), участок трассы Мерке - Шу - Бурылбайтал в направлении Астаны на 125-м км, на границе с Туркестанской областью около села Шакпак ата, на перевале Куюк.





Пока погодные условия не улучшатся, дороги будут закрыты ради вашей же безопасности. Прошу отнестись с пониманием к ограничительным мерам. Каждый час к нам поступают сообщения о застрявших машинах. На трассах стоят более 1000 авто. Более 750 сотрудников полиции круглосуточно несут дежурство, помогая им. Мы перешли на усиленный вариант несения службы", - рассказал начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин.





По его словам, некоторые отчаянные водители пытаются обойти запреты, рискуя при этом не только своей жизнью, но и жизнью пассажиров. Начальник ДП убедительно призвал всех дождаться улучшения погодных условий и перенести поездки на несколько дней.





Дополнено 15.12.2023, 13.48





За два дня на автодорогах спасено более 5 тысяч человек, в том числе 275 детей, сообщает МЧС РК.









Только за прошедшие сутки на дорогах спасено 4510 человек, из них 225 детей", - уточнили в ведомстве.





Там также сообщили, что в настоящее время функционируют телефоны горячей линии:





МЧС - 8 717 2 70 41 14;

- 8 717 2 70 41 14; ДЧС Жамбылской области - 8 726 2 51 35 75, 51 41 67;

- 8 726 2 51 35 75, 51 41 67; ДЧС Туркестанской области - 8 725 33 57 897.





МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений и воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.





Дополнено 15.12.2023, 15.05





В Кентау из-за непогоды произошли сбои в системах отопления шести многоквартирных и порядка 40 частных домов. Из-за сильного ветра без электричества остались жильцы шести многоэтажек и 37 частных домов.





В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных объектов, сообщили в акимате Кентау.





Напомним, в Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.





В Алматинской области вчера более 3,5 тысячи жителей остались без электричества в мороз, а в Алматы несколько сотен домов остались без отопления.





Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона. Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.



