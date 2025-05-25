24.05.2025, 13:42 86006
Филиал QazaqGaz Aimaq оштрафовали более чем на 61 млн тенге
Кызылординский филиал АО "QazaqGaz Aimaq" при выдаче технических условий на подключение требовал у потребителей дополнительные документы, не предусмотренные законом
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - АО "QazaqGaz Aimaq" оштрафовали на 61,3 млн тенге за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий РК.
По результатам внеплановых проверок, проведенных в 2022-2023 годах антимонопольным департаментом Кызылординской области, выявлены факты незаконных требований со стороны Кызылординского филиала компании.
Кызылординский филиал АО "QazaqGaz Aimaq" при выдаче технических условий на подключение потребителей требовал предоставления дополнительных документов, не предусмотренных законодательством о естественных монополиях, что является прямым нарушением действующего законодательства. Действия департамента, включая предписания об устранении нарушений, были подтверждены судами всех инстанций, включая Верховный суд РК", - говорится в сообщении.
Постановлением специализированного межрайонного суда филиал признан виновным в нарушении законодательства о естественных монополиях. Назначен административный штраф в размере 61,3 млн тенге, который полностью уплачен и поступил в государственный бюджет.
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25.05.2025, 18:54 3561
Малые железнодорожные вокзалы модернизируют в Акмолинской и Павлодарской областях
Фото: Минтранспорта
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках масштабной реконструкции казахстанских железнодорожных вокзалов в Акмолинской и Павлодарской областях модернизируют малые пассажирские железнодорожные вокзалы, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Модернизируем 125 железнодорожных вокзалов. Возродим и малые железнодорожные вокзалы. Они станут более комфортными как для пассажиров, так и самих рабочих на вокзале. Здесь подрядные организации проведут частичный демонтаж и обустроят новый каркас, займутся отделочными работами. Инженерные сети (водоснабжение и канализация, электрооборудование, отопление, вентиляция, сети связи) будут полностью заменены. Улучшим условия труда работников железнодорожных вокзалов. Для них предусмотрены отдельные комнаты отдыха", - рассказал министр транспорта РК Марат Карабаев.
Как отметили в ведомстве, вокзалы по обслуживанию транзитных пассажиров, ожидающих другие поезда для пересадки и дальнейшего следования, принято считать малыми. Пропускная способность таких вокзалов составляет от 20 до 200 человек в час. В Акмолинской области планируется модернизация 16 пассажирских железнодорожных вокзалов, в Павлодарской - пять.
Ранее сообщалось, что в летний период в Казахстане запустят дополнительные поезда.
25.05.2025, 09:43 31666
Президент Казахстана поздравил короля Иордании с Днем независимости
Фото: Акорда
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Иордании Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с национальным праздником - Днем независимости, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом. В поздравительной телеграмме также высказана высокая оценка личного вклада Короля во всестороннее развитие двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании - благополучия и процветания.
24.05.2025, 18:24 72901
Экологические проблемы и транспортная загруженность: Сатыбалды обозначил приоритеты в работе на посту акима Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новый аким Алматы Дархан Сатыбалды, выступая перед депутатами гормаслихата, обозначил основные приоритеты работы на своем посту.
Алматы - это не только крупнейший мегаполис страны, но и культурный, экономический, научный и образовательный центр. Это город с богатой историей, особым духом и большими возможностями. Вместе с тем город сталкивается с рядом вызовов. Это прежде всего экологические проблемы, транспортная загруженность, вопросы качественного и стабильного водоснабжения, износ инженерных сетей, точечная застройка. Перед нами стоят задачи, от которых зависит дальнейшее устойчивое развитие города и качество жизни каждого алматинца", - заявил аким.
Он обозначил следующие ключевые приоритеты:
Развитие транспортной системы и улучшение экологии
Для решения вопросов с ежедневными пробками, перегрузкой дорог, загрязнением атмосферного воздуха будут обеспечены закуп современных и экологичных автобусов, расширение автобусной и троллейбусной сети, оптимизация маршрутов и сокращение интервалов движения. Также будет проводиться активное строительство метрополитена и расширение линий BRT.
Алматы должен стать экологически устойчивым мегаполисом. Для этого будет обеспечено качественное озеленение, развитие общественных пространств, поддержка инициативы по раздельному сбору мусора и утилизации, по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, внедрение стимулов для перехода на электромобили и экологически чистые технологии", - заявил Сатыбалды.
Комфорт и безопасность жителей
Аким пообещал провести системную модернизацию коммунальных сетей: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, уделить особое внимание сейсмической безопасности жилого фонда и общественных зданий и благоустройству районов.
Устойчивое развитие экономики и поддержка предпринимательства
Мы поддержим малый и средний бизнес через новые финансовые инструменты, упрощенные административные процедуры и развитие индустриальных зон. Город станет площадкой для развития IT-сферы, стартапов, креативных индустрий, туристических и образовательных услуг. Мы создадим эффективную систему диалога бизнеса и местных исполнительных органов для оперативного решения проблем", - заявил Сатыбалды.
Доступное и качественное образование, здравоохранение и социальная защита
Аким пообещал продолжить строительство новых школ и детских садов в активно растущих районах, модернизировать действующие учебные заведения, внедрять цифровые образовательные технологии.
Здравоохранение будет усилено через обновление поликлиник, строительство новых медицинских пунктов в отдаленных микрорайонах, цифровизацию услуг и доступ к узким специалистам. Особое внимание будет уделено социальной поддержке уязвимых слоев населения - многодетным, пожилым, лицам с инвалидностью", - добавил градоначальник.
Открытость, диалог и подотчетность
Одним из моих главных принципов в управлении станет открытость местных исполнительных органов и постоянный диалог с жителями", - сказал аким.
Он пообещал регулярно выходить в районы, не на заранее подготовленные маршруты, а во дворы, школы, на рынки и улицы, туда, где живет настоящий Алматы.
Я обязуюсь обеспечить реализацию концепции "слышащего государства" путем регулярного диалога с жителями и прозрачности принимаемых решений в развитии города. Гарантирую ответственное и профессиональное исполнение своих обязанностей в интересах каждого алматинца. Уверен, только объединив усилия, мы сможем сделать Алматы по-настоящему комфортным, зеленым, современным и безопасным городом", - резюмировал аким.
Напомним, сегодня президент Токаев своим указом назначил Дархана Сатыбалды новым акимом Алматы. Ранее занимавший пост градоначальника Ерболат Досаев освобожден от должности.
24.05.2025, 11:19 94106
Новым акимом Алматы назначен Дархан Сатыбалды Дополнено
Фото: Акорда
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Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Дархан Сатыбалды назначен акимом города Алматы, сообщает Акорда.
Этим же указом он освобожден от ранее занимаемой должности.
Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области.
В 1996 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С.Сейфуллина, в 2003 году - Казахскую государственную юридическую академию.
В разные годы работал на посту акима Шымкента и акима Туркестанской области, а также замакима Южно-Казахстанской области. Был депутатом сената.
С 2019 по 2022 годы служил Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Республике Узбекистан.
До назначения на должность акима Алматы работал первым заместителем руководителя администрации президента.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.
Дополнено 24.05.2025, 15.45
Премьер-министр Олжас Бектенов представил активу города Алматы нового акима и обозначил поставленные перед ним главой государства задачи.
В их числе: обеспечение социально-экономического развития и диверсификация структуры экономики, дальнейшая модернизация инженерной инфраструктуры и расширение общественных пространств.
Также новому акиму даны поручения в области дорожно-транспортной системы, экологии, обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативной индустрии.
Ранее занимавший пост градоначальника Ерболат Досаев был указом президента освобожден от должности акима Алматы.
24.05.2025, 09:01 101801
Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы
Фото: Нацбанк РК
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Ерболата Досаева от должности акима города Алматы, сообщает Акорда.
Досаев занимал должность акима с 31 января 2022 года.
До назначения на должность главы горадминистрации в разные годы возглавлял министерства финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, национальной экономики и Антимонопольное агентство.
Также работал на посту председателя нескольких финансовых организаций, включая Банк развития Казахстана, Европейский банк реконструкции и развития в Казахстане, АО "Казинвестбанк", Национальный банк, АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
Напомним, сегодня, 24 мая, в 12.00 депутатов маслихата Алматы созовут для назначения нового акима города.
23.05.2025, 21:18 133216
Депутат мажилиса встретился с нотариусами Алматы
Фото: НПА
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 23 мая, в Алматы состоялась встреча депутата мажилиса Бакытжана Базарбека с нотариусами города.
Как сообщили в НПА, мажилисмен приехал по приглашению председателя Нотариальной палаты Алматы Карагоз Калабаевой.
В ходе встречи нотариусы обсудили с депутатом нижней палаты проблемные вопросы казахстанского нотариата и возможные варианты решения.
Участники встречи пришли к взаимопониманию в вопросах совершенствования законодательной инициатив в отечественном нотариате", - рассказали в НПА.
23.05.2025, 19:58 137546
Казахстан и Россия будут использовать телефонный код +7
Казахстан будет использовать диапазоны кодов +70, +76, +77
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия будут совместно использовать телефонный код +7. Проект соглашения между странами "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации" опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 2 июня.
В соответствии с документом Казахстан будет использовать следующие диапазоны кодов в 7-й зоне всемирной нумерации: +70, +76, +77, а Россия, в свою очередь, следующие диапазоны кодов: +72, +73, +74, +75, +79.
Напомним, Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации. В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.
23.05.2025, 19:08 137076
Алматинский горный кластер станет крупнейшим туристическим проектом в Центральной Азии
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр Олжас Бектенов совершил облет территории Алматинского горного кластера и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития с участием руководства ответственных государственных органов и организаций, представителей отечественного и международного экспертного сообщества, сообщает primeminister.kz.
В целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан мастер-план, в соответствии с которым определены три перспективные зоны от Тургеня до Каскелена - восточная, центральная и западная. Имеются перспективы развития от 300 до 700 км горнолыжных трасс с инфраструктурой мировых стандартов и доступностью для населения. Только в центральной зоне планируется увеличение количества подъемников с 16 до 58. В результате данных мер ожидается повышение пропускной способности в 5,6 раза - с 6 до 34 тыс. человек в день, создание более 10 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что Алматинский горный кластер к 2029 году станет крупнейшим всесезонным туристическим проектом в Центральной Азии.
Партнер американской компании Horwath HTL Синиша Топалович отметил, что реализация мастер-плана позволит превратить Алматы в круглогодичное направление для горного туризма, сопоставимое с ведущими мировыми курортами. Стратегическая цель - формирование уникального туристического бренда Almaty Mountains Destination, объединяющего природу, досуг, спорт и культуру. Одним из ключевых направлений является создание знаковых туристических объектов, развитие системы канатных дорог, гостиничной и спортивной инфраструктуры.
Премьер-министр ознакомился с планами по развитию центральной зоны, к которой относятся Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Кимасар и Бутаковка. Генеральный директор французской компании Stem International Винсент Тассар подчеркнул, что наряду с зимним туризмом внимание уделено развитию летней инфраструктуры - формированию велосипедных и пешеходных маршрутов, строительству объектов активного отдыха, глэмпинга, этно-отелей и запуску экологически чистого транспорта. Планируется внедрение стандартов устойчивого развития, включая использование возобновляемых источников энергии и цифровой мониторинг окружающей среды.
Президент компании PGI Management Жоан Виладомат представил концепцию Almaty Superski - горнолыжного курорта, включающего в себя пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау, с трассами общей протяженностью более 65 км. Реализация проекта позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест.
Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсен также отметил, что около половины всех трасс будут предназначены для начинающих лыжников, что создаст условия для формирования массовой лыжной культуры. При этом особое внимание уделяется экологичности строительства и формированию инклюзивной инфраструктуры.
Устойчивое развитие - один из важнейших приоритетов нашей компании. С самого начала мы понимали, насколько важно сохранять природу и экологию. Поэтому мы минимизируем земляные работы, сохраняем природный ландшафт, не нарушая экосистему при строительстве подъемников и трасс. Мы считаем, что горнолыжный курорт должен быть доступен абсолютно для всех - для детей, взрослых, людей с ограниченными возможностями. Все подъемники будут спроектированы так, чтобы ими могли пользоваться любые категории людей", - подчеркнул Томас Тор Йенсен.
Аскар Валиев отметил высокую загрузку действующих горнолыжных курортов, в частности Шымбулака, что ограничивает возможности для профессиональной подготовки спортсменов. Подчеркнута необходимость создания собственной современной инфраструктуры для тренировок и проведения международных соревнований.
Отдельного внимания заслуживает проект по Кок-Жайлау. Он основан на принципах экологического устойчивого развития, грамотном использовании природных ресурсов. Весь мир сегодня движется в этом направлении. После прошлого обсуждения проект Кок-Жайляу был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всём мире, особенно в нашем регионе, идёт большое развитие. Наступило время решительных действий. Давайте этим займемся. Давайте соединим горные курорты Шымбулак и Ой-Қарағай, разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект Кок-Жайлау", - отметил Аскар Валиев.
Подводя итоги совещания, премьер-министр также положительно отметил презентованные подходы по развитию Алматинского горного кластера. Государство берет на себя ответственность по обеспечению качества и контроля во время строительства, в том числе экологического характера. Особое внимание уделено инклюзивности инфраструктуры.
На сегодня туризм формирует 3,9% валового регионального продукта Алматы, обеспечивая занятость более 83 тыс. человек. В 2024 году город принял свыше 2,3 млн туристов, из которых более 680 тыс. - иностранцы. Устойчивый рост наблюдается и в экономике сектора: объем туристских услуг увеличился на 30%, налоговые поступления удвоились. Реализация масштабных проектов и создание современной инфраструктуры позволят укрепить позиции города и страны как ведущего туристического центра региона.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?