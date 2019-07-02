Функции по регистрации юрлиц переданы Правительству для граждан

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Функции по регистрации юридических лиц сегодня перешли из ведения Министерства юстиции РК в госкорпорацию "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.

Теперь наши сотрудники будут осуществлять функции по государственной регистрации юридических лиц , а именно: акционерных обществ, государственных предприятий, ТОО, товариществ с дополнительной ответственностью, производственных кооперативов, полных и коммандитных товариществ", - написала в Facebook председатель правления "Правительства для граждан" Асемгуль Балташева.

Она отметила, что все виды регистрационных действий будут производиться с проведением правовой экспертизы. Для этого в филиалах будет работать 295 специалистов, 98 из которых перешли в госкорпорацию из региональных управлений юстиции. Регистрация ИП будет осуществляться, как и прежде, без участия регистрирующего органа в электронном формате на портале egov.kz.

Помимо этого, с сегодняшнего дня из специализированных ЦОНов фактически "съезжают" полицейские регистрационно-экзаменационных пунктов . С 1 июля все заявки на регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений будут поступать к ним в базу в режиме онлайн. Решения о выдаче услуг полицейские будут принимать удаленно в своих бэк-офисах. Это позволит сократить сроки оказания госуслуг для автомобилистов и пресечь деятельность посреднических лиц", - написала Балташева.

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