Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Генпрокуратура Казахстана предлагает перейти на электронное ведение уголовных дел, сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня в рамках рабочей поездки в Алматы генаральный прокурор Казахстана Жакип Асанов встретился с предпринимателями региона. Во встрече приняли участие аким города Бауыржан Байбек, прокурор Алматы Габит Миразов, представители нацкомпаний, институтов развития, банков второго уровня, городской палаты предпринимателей и члены регионального совета, участники Карты индустриализации, индустриальной зоны, передает Kazakhstan Today.

Выступая перед бизнес-сообществом, генпрокурор подчеркнул, что Алматы формирует пятую часть экономики страны и треть поступлений республиканского бюджета. 90% финансового рынка Казахстана сконцентрировано здесь.

Отмечая важную роль развития предпринимательства как одного из базовых составляющих экономики страны, Асанов рассказал о мерах, принимаемых прокуратурой в целях защиты бизнеса. Он озвучил основные направления совместного проекта Генпрокуратуры, НПП "Атамекен" и РОСПК при партии "Нур Отан" - "Прокурорская защита бизнеса" и поделился результатами проводимой работы по созданию комфортного бизнес-климата в стране.

В результате принятых системных мер в рамках Дорожной карты уже есть положительная динамика, отмечают в пресс-службе.

По словам генпрокурора, по линии СЭС и ЧС исключатся 11 тысяч требований по проверкам. Останется лишь 3 тысячи, которые важны для безопасности и здоровья людей. В рамках исполнения поручения главы государства прорабатываются вопросы по гуманизации адмпроцесса. В частности, предложения по снижению адмштрафов для бизнеса при смягчающих обстоятельствах на 30% уже находятся в мажилисе. Изменили подходы к возбуждению экономических преступлений. Преступления регистрируются только при наличии актов проверок и ущерба.

"В результате уголовные дела уменьшились в 10 раз (до форума - 6 тысяч, после 560). Обращено внимание на то, что с 1 июля 2017 года предприниматели смогут решать споры с фискалами без долгих судебных тяжб и огромных издержек. Для этого создан институт досудебной апелляции по налоговым и таможенным спорам. Сокращаются внеплановые проверки", - добавили в пресс-службе.

В своем выступлении, Асанов озвучил и отдельные системные недостатки в работе уполномоченных органов, а также проблемные вопросы. Рассказал о результатах проверки по Караганде, где бригадой Генпрокуратуры выявлены факты незаконного вовлечения представителей бизнеса в уголовный процесс, непринятие мер по своевременному пресечению незаконных проверок, некачественного рассмотрения обращений предпринимателей.

Генпрокуратурой предлагается перейти на электронный формат, упростить и ускорить уголовный процесс, проинформировали в ведомстве.

"Будем вводить электронное уголовное дело, чтобы перестали оперативники, следователи или прокуроры считать себя хозяевами в нем. Чтобы все было прозрачно. Чтобы в любой момент можно было проконтролировать, что происходит и спросить за нарушения прав. Будем сокращать сроки расследования. Особенно по очевидным преступлениям. Как видим в других странах мира, где заканчивают за 1-2 дня, а не 3-5 месяцев, как у нас сейчас", - подчеркнул генпрокурор.

Глава надзорного ведомства отметил, что будет продолжено развитие электронных сервисов по вопросам защиты бизнеса. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение портала "Бизнес-тірегі". На сайте Генпрокуратуры есть специальный формуляр "Улучшим закон вместе", где предприниматели могут указывать на нормы, препятствующие развитию бизнеса.

По его мнению, бизнес-сообщества должны активнее подключиться к улучшению правовой базы. "Проблемы бизнеса лучше самих бизнесменов никто не знает", - отметил Асанов.

Он назвал и ключевые направления и ориентиры, вытекающие из Послания главы государства. Это развитие бизнеса, упрощение налогового законодательства, проведение масштабной ревизии контрольно-надзорных функций.

Генпрокурор отдельно остановился на конституционной реформе. В частности, на предлагаемых в статью 26 Конституции поправках. Он отметил, что поправки не предусматривают вопросы передачи земли иностранцам. Вопросы земли закреплены статьей 6 Основного закона, и она не подвергается изменениям.

По сообщению пресс-службы ведомства, на встрече также выступили заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов и директор Палаты предпринимателей города Юрий Тлеумуратов. В ходе встречи состоялся оживленный обмен мнениями с предпринимателями региона по системному совершенствованию защиты бизнеса.

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