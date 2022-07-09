Глава BI Group отказался демонтировать опоры LRT за свой счет

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил, что глава BI Group Айдын Рахимбаев отказался за свой счет демонтировать бетонные колонны LRT после того, как узнал стоимость работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Каждая опора весит примерно 200-220 тонн, они армированные, железобетонные, марка бетона очень высокая. Качество проверяется специалистами. Есть технический, авторский надзоры. Там многократный контроль имеется", - сказал Кульгинов.
В середине января глава BI Group предложил демонтировать LRT за свой счет. Но отказался от этой идеи, узнав стоимость.
Когда люди, которые предлагали демонтировать, увидели цифры, вышло порядка 20 миллиардов тенге - все отказались", - сказал аким.
В конце июня Алтай Кульгинов рассказал, какое решение приняли по поводу LRT в столице. После поручения президента был проведен дополнительный анализ со специалистами, что делать дальше, рассмотрено несколько вариантов.
Один из них - вариант демонтажа. Каждая опора весит 220 тонн, таких опор построено свыше 500. Много денег потрачено на строительно-монтажные работы, которые, кстати, получены в заем. Был рассмотрен и урбанистический проект - общественное или пешеходное пространство. Следующий вариант - альтернативный вид транспорта - запуск электроавтобусов на эстакаде.
13 мая в Комитете государственных доходов сообщили, что в отношении группы компаний BI Group по результатам девяти налоговых проверок доначислено 0,9 млрд тенге налогов.