КГД: застройщику BI Group по итогам проверок доначислили 900 млн тенге налогов

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был рассмотрен отчет о деятельности Национального банка за 2021 год, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2021 год, мерах по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности, увеличении доходов бюджета, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.

Кроме того, президенту было доложено о снижении долларизации депозитов до 36,0%, а также об увеличении доли рыночных инвесторов в ГЦБ до 69,2 %, объема безналичных операций населения - до 73,1 трлн тенге. Депозиты за 2021 год увеличились до 27,1 трлн тенге, в том числе в тенге - до 17,3 трлн тенге.

Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1%. Вместе с тем он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%. Касым-Жомарт Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.

В этом контексте президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы.

Глава государства отдельно остановился на деятельности Национального фонда, отметив, что в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации фонд в целом выполняет отведенную ему роль. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость эффективного использования средств Нацфонда.

Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге - в 2021 году. В этом году правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты", - заявил президент.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено о переходе к сбалансированной аллокации на фоне роста рынка акций, который за последние 3 года обеспечил доход фонда в размере 10,75 млрд долларов.

Глава государства поручил правительству проработать возможности реализации крупных проектов за счет рыночных механизмов, ГЧП, заемных средств, перераспределения статей республиканского бюджета. В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на укреплении транзитного потенциала страны, в том числе модернизации железнодорожного участка Достык - Мойынты, а также ряда других межгосударственных коридоров.

На совещании также были рассмотрены вопросы повышения инвестиционной доходности Нацфонда, эффективности управления активами, обеспечения ликвидности и сохранности золотовалютных резервов.

В ходе совещания президент затронул вопрос дефицита платежного баланса и отметил необходимость его поэтапного сокращения.

Представители Нацбанка рассказали о результатах работы по развитию национальных платежных систем. В 2021 году был осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов национальной платежной системы: межбанковской системы платежных карточек и системы мгновенных платежей. Также завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге.

Подводя итоги совещания, глава государства одобрил годовой отчет.

В текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны. Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора", - заключил Касым-Жомарт Токаев.