Система Orphus

Глава государства дал ряд поручений по развитию МФЦА

20.05.2020, 14:59 7156
Глава государства дал ряд поручений по развитию МФЦА
Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Кайрата Келимбетова, передает Kazakhstan Today.
 
Келимбетов проинформировал президента об основных итогах деятельности Международного финансового центра "Астана" по развитию финансового рынка, защите прав и интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также торгово-инвестиционному сотрудничеству, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев указал на важность эффективной деятельности МФЦА в контексте задач по восстановлению и обеспечению дальнейшего роста экономики после кризиса. В этой связи президент поручил активнее использовать потенциал Центра для привлечения инвестиций и развития фондового рынка в свете предстоящей приватизации госактивов. Также была отмечена необходимость обеспечения доступа бизнеса к использованию суда и арбитража МФЦА для разрешения хозяйственных споров.
 

Глава государства обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с Министерством иностранных дел и зарубежными представительствами страны для продвижения программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА", - сообщает пресс-служба.

 
Кайрат Келимбетов сообщил, что экосистема Центра полностью сформирована, обеспечено ее стабильное функционирование в онлайн-режиме в условиях карантинных мер. По его словам, впервые в Казахстане здесь были внедрены ранее не использовавшиеся финансовые инструменты: выпущены облигации, номинированные в юанях, проведен кросс-листинг сукук - исламских ценных бумаг.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию МФЦА.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая