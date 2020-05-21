Глава государства дал ряд поручений по развитию МФЦА

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Кайрата Келимбетова, передает Kazakhstan Today.

Келимбетов проинформировал президента об основных итогах деятельности Международного финансового центра "Астана" по развитию финансового рынка, защите прав и интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также торгово-инвестиционному сотрудничеству, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность эффективной деятельности МФЦА в контексте задач по восстановлению и обеспечению дальнейшего роста экономики после кризиса. В этой связи президент поручил активнее использовать потенциал Центра для привлечения инвестиций и развития фондового рынка в свете предстоящей приватизации госактивов. Также была отмечена необходимость обеспечения доступа бизнеса к использованию суда и арбитража МФЦА для разрешения хозяйственных споров.

Глава государства обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с Министерством иностранных дел и зарубежными представительствами страны для продвижения программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА", - сообщает пресс-служба.

Кайрат Келимбетов сообщил, что экосистема Центра полностью сформирована, обеспечено ее стабильное функционирование в онлайн-режиме в условиях карантинных мер. По его словам, впервые в Казахстане здесь были внедрены ранее не использовавшиеся финансовые инструменты: выпущены облигации, номинированные в юанях, проведен кросс-листинг сукук - исламских ценных бумаг.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию МФЦА.

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