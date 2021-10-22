Глава государства назначил ряд послов

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в ряд государств, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указами главы государства:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Умаров Кайрат Ермекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике Сембаев Ерболат Насенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству.