Глава государства одобрил выпуск государственных ценных бумаг на бирже МФЦА

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2020 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд актуальных задач дальнейшего развития финансового центра. В частности, президент отметил важность проведения эффективной приватизации компаний на бирже МФЦА. Он напомнил о ранее принятом Комплексном плане приватизации на 2021-2025 годы, в котором были определены сроки и способы передачи порядка 600 государственных активов в конкурентную среду.

В контексте развития Финцентра, конечно же, особенно важны IPO ряда крупных компаний, в частности, "КазМунайГаза" и, возможно, "КазТрансГаза". IPO крупных компаний Фонда "Самрук-Казына" - безусловный приоритет. Поддерживаю проведение "Народного IPO" с максимальным задействованием потенциала отечественных фондовых площадок", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также одобрил предложение о выпуске государственных ценных бумаг на бирже МФЦА.

Эта инициатива не должна просто "перемещать" существующих инвесторов с одной казахстанской площадки на другую. Должна создаваться "добавленная стоимость". Задача Центра - обеспечить максимально выгодные условия для размещения госбумаг", - считает он.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по предоставлению доступа лицензиатов МФЦА ко всему финансовому рынку страны. При этом, по его мнению, необходимы анализ и оценка рисков для стабильности финансовой системы.

Следует предотвратить проблемы конкурирующих регуляторных режимов и отсутствие единого регулятора, то есть ответственного государственного органа. В финансовом, фискальном и валютном законодательстве не должно быть "дыр", через которые возможна неконтролируемая утечка капитала из страны", - подчеркнул президент.

Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2020 год, поручив правительству, Национальному банку и другим заинтересованным органам в трехмесячный срок внести согласованные предложения по озвученным предложениям.

Отметив важную роль МФЦА в период посткризисного восстановления, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость использования всех преимуществ этой площадки. Это, в свою очередь, требует выстраивания слаженных и скоординированных действий между Центром, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Только совместные усилия позволят достичь поставленных целей и задач. Они очень важны для дальнейшего развития Казахстана", - подчеркнул президент.

Резюмируя, президент высказал мнение, что МФЦА стал ведущим финансовым центром в Центрально-Азиатском регионе.

Наша совместная задача состоит в том, чтобы в полной мере использовать потенциал Центра и неуклонно расширять его региональный и глобальный охват", - заключил глава государства.

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