Глава государства подписал ряд законов

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов", сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам защиты материнства и детства, а также по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Тексты законов публикуются в печати.

Напомним, закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов" принят с целью создания благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев; построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата. Расширена правовая база в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции.

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