Глава государства подписал ряд законов

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов", сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам защиты материнства и детства, а также по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Тексты законов публикуются в печати.
Напомним, закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов" принят с целью создания благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев; построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата. Расширена правовая база в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции.
Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты материнства и детства" внесена норма по установлению пособия семьям, имеющим восемь и более детей, по четыре месячных расчетных показателя на каждого ребенка. Выплата пособия предусматривается с 1 января 2020 года.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработан в связи с подготовкой РК ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах. Документ предполагает внедрение международных стандартов и дальнейшее совершенствование национальной системы в сфере финансового мониторинга.
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