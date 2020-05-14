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Глава государства подписал ряд законов

13.05.2020, 17:51 21466
Глава государства подписал ряд законов
Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazakhstan Today.
 
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов", сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам защиты материнства и детства, а также по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
Тексты законов публикуются в печати.
 
Напомним, закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов" принят с целью создания благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев; построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата. Расширена правовая база в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции. 
 
Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты материнства и детства" внесена норма по установлению пособия семьям, имеющим восемь и более детей, по четыре месячных расчетных показателя на каждого ребенка. Выплата пособия предусматривается с 1 января 2020 года.
 
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработан в связи с подготовкой РК ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах. Документ предполагает внедрение международных стандартов и дальнейшее совершенствование национальной системы в сфере финансового мониторинга. 
 

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