Глава государства подписал ряд законов

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах", а также закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

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