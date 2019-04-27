Глава государства посетил ряд объектов в Семее

Семей. 26 апреля. Kazakhstan Today - В рамках визита в Восточно-Казахстанскую область президент Казахстана посетил больницу скорой медицинской помощи и ознакомился с ходом строительства культурно-спортивного комплекса "Абай Арена" в Семее, передает Kazakhstan Today.

Глава государства был проинформирован о состоянии системы здравоохранения в регионе и ознакомился с работой многопрофильной больницы, построенной в рамках программы "100 школ, 100 больниц". Касым-Жомарту Токаеву рассказали об основных видах медицинской помощи, оказываемой в данном учреждении, сообщили в пресс-службе Акорды.

Площадь больницы, обслуживающей одновременно 345 пациентов, составляет 44,5 тыс. квадратных метров. Здесь работает более 800 сотрудников.

В ходе беседы с персоналом больницы президент Казахстана отметил важность проводимой в области масштабной работы по открытию специализированных высокотехнологичных медицинских учреждений и филиалов республиканских научных центров. Он подчеркнул значимость дальнейшей цифровизации системы здравоохранения и пожелал медикам успехов в их непростой работе.

Также Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства культурно-спортивного комплекса "Абай Арена". Главе государства рассказали о ходе строительных работ на объекте и основных направлениях его будущей деятельности.

Культурно-спортивный комплекс "Абай Арена" возводится за счет средств областного бюджета. Общая площадь объекта - 33,8 тыс. квадратных метров. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в конце этого года.

Президенту также был представлен проект застройки микрорайона "Карагайлы", рассчитанного на проживание 25,4 тыс. человек. Площадь жилого массива - 787,7 тыс. квадратных метров. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 13 домов, в которые заселятся более 800 семей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства