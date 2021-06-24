Глава государства принял акимов ряда регионов

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с акимами Карагандинской области, городов Алматы и Шымкента, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Женис Касымбек, Бакытжан Сагинтаев, Мурат Айтенов, Ондасын Уразалин, Кумар Аксакалов и Серикбай Трумов представили президенту отчеты об основных социально-экономических показателях вверенных им регионов с начала текущего года и рассказали о перспективах их дальнейшего развития, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, глава государства был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации на местах.

Касым-Жомарт Токаев дал руководителям областей и городов республиканского значения ряд конкретных поручений, в том числе связанных с недопущением роста цен на социально значимые товары.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам выборов сельских акимов с участием глав областей и городов республиканского значения, а также руководства администрации президента и правительства.

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