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Глава государства принял председателя Агентства по делам госслужбы

17.08.2020, 20:09 5941
Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Президент принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает Kazakhstan Today. 
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных направлениях деятельности Агентства, сообщает перс-служба Акорды.
 
Анар Жаилганова доложила о формировании кадровой политики административной государственной службы, контроле над соблюдением госслужащими отраслевого законодательства и этических норм, а также о ситуации с качеством оказания госуслуг.
 
Глава государства поручил продолжить работу с "Президентским молодежным кадровым резервом", осуществлять мониторинг трудоустройства его участников и регламентировать условия их пребывания в составе резерва.
 
Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести в 2021 году еще один конкурсный отбор в "Президентский молодежный кадровый резерв", уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов.
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву. 
 

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