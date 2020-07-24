Глава государства принял премьер-министра

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Президент заслушал отчет премьер-министра о работе правительства по стабилизации эпидемиологической ситуации и социально-экономическому развитию страны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , прирост заразившихся коронавирусом по стране снизился до 2,1%, общий коечный фонд увеличен с 30,4 тыс. до 49,7 тыс., загруженность реанимационных отделений снижена на 12%, стационаров - на 25%, количество выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 63%, число вызовов скорой помощи снижено на 31%.

Аскар Мамин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о формировании необходимых запасов лекарственных средств и медицинских изделий в стабилизационных фондах всех регионов, обеспечении лечебных учреждений аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.

Главе государства также доложили о мерах по поддержке субъектов предпринимательства, развитию занятости и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

Президент поручил премьер-министру обеспечить регионы, особенно сельские населенные пункты, лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

По словам президента, перед правительством стоит задача обеспечения планомерного развития экономики, удовлетворения социальных нужд граждан в условиях пандемии и в поствирусный период. В настоящее время ведется напряженная работа над разработкой нового экономического курса, который войдет составной частью в послание главы государства.

Напомним , за сутки в Казахстане выявили 1646 заболевших коронавирусом. Всего в стране выявлено 76 799 заболевших коронавирусом.

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