За сутки в Казахстане выявили 1646 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 778 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 236 / 166;
город Алматы - 216 / 103;
город Шымкент - 36 / 20;
Акмолинская область - 53 / 29;
Актюбинская область - 39 / 17;
Алматинская область - 69 / 32;
Атырауская область - 138 / 97;
Восточно-Казахстанская область - 210 / 91;
Жамбылская область - 48 / 23;
Западно-Казахстанская область - 99 / 55;
Карагандинская область - 140 / 53;
Костанайская область - 52 / 25;
Кызылординская область - 77 / 12;
Мангистауская область - 47 / 15;
Павлодарская область - 68 / 18;
Северо-Казахстанская область - 99 / 7;
Туркестанская область - 19 / 15.
Всего в стране выявлено 76 799 заболевших.
Кроме того, за сутки в стране от КВИ излечились 1430 пациентов, всего в РК 48 220 выздоровевших.
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