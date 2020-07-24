За сутки в Казахстане выявили 1646 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Всего в Казахстане выявлено 76 799 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 778 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.





В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 236 / 166;

город Алматы - 216 / 103;

город Шымкент - 36 / 20;

Акмолинская область - 53 / 29;

Актюбинская область - 39 / 17;

Алматинская область - 69 / 32;

Атырауская область - 138 / 97;

Восточно-Казахстанская область - 210 / 91;

Жамбылская область - 48 / 23;

Западно-Казахстанская область - 99 / 55;

Карагандинская область - 140 / 53;

Костанайская область - 52 / 25;

Кызылординская область - 77 / 12;

Мангистауская область - 47 / 15;

Павлодарская область - 68 / 18;

Северо-Казахстанская область - 99 / 7;

Туркестанская область - 19 / 15.





Всего в стране выявлено 76 799 заболевших.





Кроме того, за сутки в стране от КВИ излечились 1430 пациентов, всего в РК 48 220 выздоровевших.

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