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За сутки в Казахстане выявили 1646 заболевших коронавирусом

23.07.2020, 09:08 6670
За сутки в Казахстане выявили 1646 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Всего в Казахстане выявлено 76 799 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 778 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.


В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 236 / 166;
 
город Алматы - 216 / 103;
 
город Шымкент - 36 / 20;
 
Акмолинская область - 53 / 29;
 
Актюбинская область - 39 / 17;
 
Алматинская область - 69 / 32;
 
Атырауская область - 138 / 97;
 
Восточно-Казахстанская область - 210 / 91;
 
Жамбылская область - 48 / 23;
 
Западно-Казахстанская область - 99 / 55;
 
Карагандинская область - 140 / 53;
 
Костанайская область - 52 / 25;
 
Кызылординская область - 77 / 12;
 
Мангистауская область - 47 / 15;
 
Павлодарская область - 68 / 18;
 
Северо-Казахстанская область - 99 / 7;
 
Туркестанская область - 19 / 15.

Всего в стране выявлено 76 799 заболевших.

Кроме того, за сутки в стране от КВИ излечились 1430 пациентов, всего в РК 48 220 выздоровевших.
 

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