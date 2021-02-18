Глава государства принял президента подразделения по разведке и добыче концерна Total

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента подразделения по разведке и добыче концерна Total Арно Брейяка, передает Kazakhstan Today.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и Арно Брейяк обсудили вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе, дальнейшие перспективы взаимодействия Казахстана и концерна Total, а также возможности осуществления новых инвестиций

Как сообщает пресс-служба Акорды, Арно Брейяк рассказал главе государства о планах по трансформации деятельности концерна в сторону зеленых технологий и намерении сменить название на Total Energies.

Французский бизнесмен также подтвердил готовность концерна инвестировать в крупные нефтегазовые проекты в Казахстане, в том числе в рамках реализации второй фазы на месторождении Кашаган, а также в ряд проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Глава государства приветствовал решение нефтегазового концерна об изменении своей стратегии развития, подчеркнув приверженность Казахстана достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

На встрече Арно Брейяк также представил Касым-Жомарту Токаеву нового вице-президента подразделения по Каспийскому и Южно-Европейскому регионам Кристин Хейли.

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