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Глава государства принял президента подразделения по разведке и добыче концерна Total

17.02.2021 9532
Глава государства принял президента подразделения по разведке и добыче концерна Total
Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента подразделения по разведке и добыче концерна Total Арно Брейяка, передает Kazakhstan Today. 

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и Арно Брейяк обсудили вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе, дальнейшие перспективы взаимодействия Казахстана и концерна Total, а также возможности осуществления новых инвестиций 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Арно Брейяк рассказал главе государства о планах по трансформации деятельности концерна в сторону зеленых технологий и намерении сменить название на Total Energies.
 
Французский бизнесмен также подтвердил готовность концерна инвестировать в крупные нефтегазовые проекты в Казахстане, в том числе в рамках реализации второй фазы на месторождении Кашаган, а также в ряд проектов в сфере возобновляемых источников энергии.
 
Глава государства приветствовал решение нефтегазового концерна об изменении своей стратегии развития, подчеркнув приверженность Казахстана достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
 
На встрече Арно Брейяк также представил Касым-Жомарту Токаеву нового вице-президента подразделения по Каспийскому и Южно-Европейскому регионам Кристин Хейли.
 

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