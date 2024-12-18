17.12.2024, 19:09 23061
Глава государства принял спортивного директора Международного олимпийского комитета
Фото: Акорда
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял спортивного директора Международного олимпийского комитета Кита МакКоннелла, сообщает пресс-служба Акорды.
На встрече были обсуждены перспективы взаимодействия Национального олимпийского комитета Казахстана с МОК.
Президент отметил ключевую роль Международного олимпийского комитета в продвижении олимпийских ценностей и поддержке атлетов.
Глава государства подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему сотрудничеству в целях развития отечественного спорта и международного партнерства.
Кит МакКоннелл высоко оценил активное участие представителей казахстанского спортивного сообщества в популяризации олимпийского движения и пожелал сборной Казахстана новых достижений на предстоящих состязаниях.
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17.12.2024, 20:28 20481
Когда в Казахстане запретят использование диких животных в цирках
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлана Нысанбаева спросили, когда в Казахстане введут запрет на использование диких животных в цирках и передвижных зоопарках, передает корреспондент агентства.
На самом деле законодательством об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая вообще запрещает выставку диких животных, передвижные зоопарки, передвижные океанариумы и так далее. Эта норма вступает в силу с 1 января 2025 года. Поэтому, как я думаю, 1 января деятельность этих передвижных цирков и зоопарков прекратится", - сказал министр.
Как отметил глава Минэкологии, в основных цирках пока не планируется запрещать использовать животных, однако сейчас ведомство "на первом этапе".
Напомним, в Узбекистане с 1 января 2025 года вступит в силу запрет на использование диких животных в цирковых представлениях.
17.12.2024, 18:43 25366
В Казахстане появится микрофинансовый омбудсмен
Его основная цель - обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят ряд законодательных изменений, направленных на защиту прав заемщиков, в том числе для создания института микрофинансового омбудсмена, который начнет свою работу с 21 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Его основная цель - обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. Микрофинансовый омбудсмен будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами.
Обратиться за помощью к омбудсмену могут только клиенты микрофинансовых организаций - физические лица. Его услуги - бесплатные. Он будет действовать как независимый арбитр, способствующий разрешению конфликтов без необходимости обращения в суд", - сообщили в АРРФР.
Решение омбудсмена обязательно к исполнению для микрофинансовой организации в случае принятия его заемщиком и должно быть исполнено в течение 30 дней, если стороны не договорились об ином сроке.
В компетенцию микрофинансового омбудсмена не входят дела, переданные в суд или имеющие вступившие в законную силу судебные акты. Он также не рассматривает обращения с недоказанными обстоятельствами или направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.
В ведомстве отметили, что деятельность микрофинансового омбудсмена будет способствовать развитию рынка микрозаймов в правовом поле. Этот институт будет стимулировать МФО к соблюдению законодательства и внедрению лучших практик обслуживания. Отметим, что в настоящее время в стране действуют банковский и страховой омбудсмены.
Напомним, что по состоянию на 1 октября 2024 года в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ и 497 ломбардов.
17.12.2024, 18:02 26056
В Алматы по решению суда под снос попали сразу два дома
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда под снос попали сразу два трехэтажных жилых дома, расположенных на одном участке в микрорайоне Нур Алатау, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтаж начат накануне собственниками добровольно с участием судебных исполнителей", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Сообщается, что в ходе внеплановой проверки было установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, в результате в отношении собственников были приняты административные меры.
Управлением был подан иск на снос объектов в Бостандыкский районный суд. 29 сентября 2023 года суд принял решение о сносе двух домов. 31 января 2024 года Постановлением Алматинского суда решение районного суда оставлено без изменения", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
17.12.2024, 17:46 27856
Фонд "Қазақстан халқына" профинансировал свыше 100 благотворительных проектов на 230 млрд тенге
Президент подчеркнул значимость благотворительности в укреплении социальной стабильности и развитии гражданского общества в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что за три года фонд профинансировал 103 благотворительных проекта на сумму 230 млрд тенге, из которых 58 уже завершены, информирует Акорда.
Фонд уделяет особое внимание сфере здравоохранения, в частности обеспечению препаратами пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями. На эти цели выделено 57,7 млрд тенге для 461 человека, включая 342 детей. Более 1200 онкобольных получили таргетные препараты на сумму 14,5 млрд тенге. Приобретено современное оборудование для 5 онкологических центров и 22 детских нейрохирургических служб. Открыто 10 из 13 центров раннего вмешательства для предупреждения инвалидизации детей", - отметили в пресс-службе.
Также в сфере социальной поддержки фондом открыто 7 центров для детей с аутизмом, 6 реабилитационных центров в регионах. Ведется работа по открытию еще 20 центров. Инновационными протезами обеспечены 150 человек.
По проекту развития потенциала опорных школ модернизированы 135 сельских школ. В 50 школах Алматинской и 86 школах Карагандинской областей оборудованы современные кабинеты физики, химии и биологии. Образовательные гранты фонда получили более 3000 студентов. В 134 малокомплектных школах Актюбинской области обновлена материально-техническая база и внедрены 4 модели обучения с использованием цифровых технологий", - сообщили в Акорде.
Как отметил Болат Жамишев, фонд оказал поддержку пострадавшим от паводков, профинансировав строительство 627 домов в пяти регионах.
Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность фонда "Қазақстан халқына" и подчеркнул значимость благотворительности в укреплении социальной стабильности и развитии гражданского общества в Казахстане.
Напомним, в 2023 году фонд "Қазақстан халқына" приобрел самый дорогостоящий в мире препарат.
17.12.2024, 13:16 35716
Контролировать цены на социально значимые продукты поручил Бектенову президент
Он также дал главе правительства ряд поручений по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры и импортозамещению
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов отчитался перед президентом об исполнении его поручений по обеспечению экономического роста и совершенствованию социальной политики, сообщает Акорда.
Глава кабмина представил следующие данные:
- рост ВВП за январь-ноябрь текущего года составил 4,4%;
- поступательный рост достигнут в сферах сельского хозяйства (13,4%), строительства (10,3%), торговли (8,2%), транспорта (8,1%), обрабатывающей промышленности (5,3%), в т.ч. металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%), химической промышленности (8,4%), а также информации и связи (5,3%);
- рост экономики в текущем году полностью обеспечен развитием ненефтяного сектора (5,1%). Вместе с тем недостижение прогнозных показателей добычи нефти отразилось на общих темпах развития экономики;
- экспорт обработанных товаров вырос на 10,2%, составив 23,3 млрд долларов;
- импорт товаров снижен на 3,3%;
- объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1%, при этом наибольший прирост также отмечается в несырьевых отраслях.
Премьер также представил главе государства планы дальнейшего повышения деловой активности и усиления работы по улучшению качества жизни в регионах.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по повышению положительной динамики в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли.
Он также дал главе правительства ряд поручений по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, импортозамещению и обеспечению контроля над стабильностью цен на социально значимые продукты питания.
16.12.2024, 12:23 73976
Избран новый аким Талгара
Фото: Акимат Алматинской области
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Талгар. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Территориальная избирательная комиссия Талгарского района выбрала нового акима Талгара. Им стал Арыстанбек Абилхаир.
На пост акима претендовали 3 кандидата. За Арыстанбека Абилхаира проголосовал 9071 избиратель, за Жанибека Каденова отдали голоса 1875 избирателей, еще 1140 голосов получил Алибек Рамазанов. Против всех проголосовали 182 избирателя.
Арыстанбек Абилхаир родился в 1983 году. До избрания акимом Талгара работал предпринимателем, директором одного из ТОО Талгара.
Напомним, бывшего акима Талгара и его зама освободили от должности 15 октября после резонансной трагедии - убийства 16-летнего Шерзата Полата с формулировкой "за ненадлежащее исполнение обязанностей".
15.12.2024, 11:20 114336
Астана получила международный сертификат устойчивого развития
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Астана стала первым городом в Казахстане и Центральной Азии, получившим международный сертификат по стандарту ISO 37120 "Устойчивые города и сообщества - Показатели городских услуг и качества жизни", сообщили в акимате столицы.
Этот престижный сертификат, присвоенный на уровне Silver, подтверждает, что столицу можно по праву считать одним из мировых лидеров в области устойчивого городского развития", - говорится в сообщении.
Сертификация была проведена Всемирным советом по городским данным (WCCD) - единственным в мире органом по сертификации городов. Астана прошла тщательную оценку по 128 показателям, охватывающим 19 ключевых сфер, включая экономику, образование, здравоохранение, безопасность, транспорт и другие важные сферы. По данным пресс-службы акимата, эксперты высоко оценили такие направления, как экономика, экология и обеспечение безопасности, что подтверждает успешное внедрение эффективных решений в управлении ресурсами и городском планировании.
Сегодня более 140 мегаполисов по всему миру соответствуют стандарту ISO 37120, включая Лос-Анджелес, Лондон, Дубай, Йоханнесбург, Варшаву и другие.
14.12.2024, 10:13 157656
Полиция Казахстана перешла на усиленный вариант несения службы
Фото: Polisia.kz
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 14 декабря весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает Polisia.kz.
В преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан.
В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена.
Усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления.
МВД принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий.
Всего в декабре казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной, передает корреспондент агентства. В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости. В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?