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Глава государства утвердил положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции

06.10.2020 7345
Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан подписал указ "О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства постановил утвердить: 
 
 - положение об агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
 
 - структуру агентства;
 
 - изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты президента Республики Казахстан.
 
Согласно указу, размещенному на сайте Акорды, агентству передаются функции и полномочия Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля и лицензирования деятельности в сфере товарных бирж.
 
Правительству Республики Казахстан поручено принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.
 
Указ вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

 

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