Глава государства утвердил положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан подписал указ "О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
Глава государства постановил утвердить:
- положение об агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
- структуру агентства;
- изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты президента Республики Казахстан.
Согласно указу, размещенному на сайте Акорды, агентству передаются функции и полномочия Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля и лицензирования деятельности в сфере товарных бирж.
Правительству Республики Казахстан поручено принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.
Указ вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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