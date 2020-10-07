Глава государства утвердил положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан подписал указ "О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Глава государства постановил утвердить:

- положение об агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;

- структуру агентства;

- изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты президента Республики Казахстан.

Согласно указу, размещенному на сайте Акорды, агентству передаются функции и полномочия Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля и лицензирования деятельности в сфере товарных бирж.

Правительству Республики Казахстан поручено принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.

Указ вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

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