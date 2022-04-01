Глава государства встретился с председателем сената

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Председатель сената Маулен Ашимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах прошедшего в Алматы юбилейного заседания Совета межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, посвященного 30-летию со дня создания организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Председатель сената также проинформировал президента о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача - закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности. Маулен Ашимбаев рассказал о законотворческой работе палаты, направленной на осуществление ключевых положений послания народу Казахстана.
Глава государства отметил необходимость качественного законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ в стране.
Спикер сената также представил информацию об итогах выезда парламентариев в регионы.
Ранее председатель мажилиса Ерлан Кошанов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о работе нижней палаты парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в президентском послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".