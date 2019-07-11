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Глава КНБ провел очередное заседание Антитеррористического центра

10.07.2019, 19:04 7291
Глава КНБ провел очередное заседание Антитеррористического центра
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 

Руководителями государственных органов и акимами регионов подведены промежуточные итоги реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы. Обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы по данному направлению", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

 
Также на заседании рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма.
 
По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений
 
 

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