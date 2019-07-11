Глава КНБ провел очередное заседание Антитеррористического центра

Руководителями государственных органов и акимами регионов подведены промежуточные итоги реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы. Обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы по данному направлению", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Также на заседании рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма.
По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений
Как сообщалось ранее, в Казахстане расширят меры противодействия финансированию терроризма. Также в РК за четыре года мерам противодействия экстремистам обучено более 800 полицейских.
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