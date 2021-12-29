Глава Минэнерго РК обсудил с представителем дипмиссии США вопросы развития ВИЭ

НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - 28 декабря министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с заместителем главы миссии США в Республике Казахстан Джуди Куо, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках встречи были обсуждены вопросы по развитию ВИЭ, перспективы развития нефтегазового комплекса, энергетического перехода и строительства АЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

В свою очередь, министр энергетики проинформировал, что с 2018 года в Казахстане применяется открытый механизм международных аукционных торгов, основанный на равенстве, честной конкуренции и открытости, и пригласил американскую сторону принять участие в предстоящих аукционах в 2022 году.

С 2018 по 2021 годы на аукционы по отбору проектов ВИЭ выставлены 1705 МВт. За указанный период приняли участие 196 компаний из 12 стран мира.

Госпожа Джуди Куо поделилась информацией о создании американского института финансирования развития "Development Finance Cooperation" и сообщила об их интересе сотрудничать с Казахстаном в качестве ключевого партнера в Центральной Азии в одном из основных направлений инвестиций США в области ВИЭ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) привлечет у ВЭБ.РФ 1,282 млрд рублей на развитие возобновляемой энергетики на территории Республики Казахстан. Договор об открытии кредитной линии 2 декабря в ходе Второго Евразийского конгресса подписали заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев и управляющий директор ВЭБ.РФ Алексей Тернавский.