Глава Минобороны отчитался президенту об оптимизации расходов

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Министр обороны Нурлан Ермекбаев на встрече с главой государства доложил о работе по строительству и развитию вооруженных сил, оптимизации расходов на оборонную сферу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр, проведенный функциональный анализ и организационно-штабные меры позволят сэкономить в этом году 10 млрд тенге, сообщила пресс-служба Акорды.

Также Нурлан Ермекбаев проинформировал Касым-Жомарта Токаева о планах по оснащению армии современными вооружениями, ремонту и модернизации военной техники, а также по внедрению проекта электронный военкомат.

По информации пресс-службы, особое внимание в ходе встречи было уделено работам по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Арыси и совершенствованию инфраструктуры хранения боеприпасов.

Глава государства дал ряд поручений министру обороны по укреплению международного военно-технического сотрудничества, оснащению армии эффективными и конкурентоспособными вооружениями, повышению качества военного образования и процесса воинской подготовки, а также по подготовке к военному параду.

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