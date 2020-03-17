Глава МВД доложил президенту о мерах по поддержанию режима ЧП

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принимаемых мерах по поддержанию режима чрезвычайного положения , передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Тургумбаев, личный состав органов внутренних дел мобилизован на обеспечение общественного порядка в интересах безопасности граждан государства.

Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам граждан.

Министру также поручено продолжать работать по внедрению цифровизации и совершенствованию информационной системы в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба Акорды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства