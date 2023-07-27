Глава Верховного суда отчитался перед президентом об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие

Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения судебной защиты прав человека и независимости суда как факторов повышения доверия к системе правосудия

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие, сообщает Акорда.





Асламбек Мергалиев рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей, дебюрократизацию, унификацию и открытость судопроизводства.





Президенту также была представлена информация о расширении подсудности ювенальных судов и обеспечении правильного применения процессуальных норм о принятии апелляцией решения по существу, без возврата дела в суд первой инстанции при отмене судебного акта. Эти новеллы должны уменьшить волокиту, судейские ошибки и способствовать быстрому восстановлению нарушенных прав граждан.





Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения судебной защиты прав человека и независимости суда как факторов повышения доверия к системе правосудия.



