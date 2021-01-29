Главу МЦРИАП РК избрали председателем Межгосударственного совета по космосу на 2021 год

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - 27 января делегация Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Республики Казахстан под руководством министра Багдата Мусина приняла участие во втором заседании Межгосударственного совета по космосу, являющегося органом отраслевого сотрудничества государств - участников СНГ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба министерства, на заседании было рассмотрено 18 актуальных вопросов по сотрудничеству в сфере освоения и развития космоса. Казахстан представил участникам заседания свой опыт в вопросах цифровизации отраслей экономики на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли, геоинформационных технологий и спутниковой навигации.

Также стороны обсудили вопрос создания оптических и телекоммуникационных спутников на базе сборочно-испытательного комплекса в Казахстане, реализации инвестиционного проекта по созданию казахстанской спутниковой группировки ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли) среднего разрешения, состоящей из трех космических аппаратов.

В рамках заседания, по предложению Исполнительного комитета СНГ, председателем Совета на 2021 год избран Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По итогам заседания утвержден план работ Совета на 2021 год.

Проведение очередного заседания Совета запланировано на первое полугодие 2022 года в Российской Федерации.

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