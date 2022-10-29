Главы правительств Совета СНГ утвердили план мероприятий к Году русского языка

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании глав правительств Совета СНГ утвержден план мероприятий к Году русского языка в СНГ.
План мероприятий был разработан во исполнение решения совета об объявлении в СНГ 2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения.
Документ содержит более 150 пунктов. В их числе: мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера, по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ к обучению в российских вузах, в области библиотечного дела и книгоиздания.
Отдельный раздел плана посвящен информационному сопровождению Года русского языка в СНГ.
На заседании также подписаны следующие соглашения:
- о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;
- о проведении Игр стран СНГ;
- о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;
- о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;
- о концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств - участников СНГ и Плане мероприятий по ее реализации;
- о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств - участников СНГ и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;
- о межгосударственной радионавигационной программе государств - участников СНГ на 2023-2026 годы;
- о межгосударственной целевой программе "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств";
- о положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года;
- о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2023-2024 годы;
- о плане совместных действий государств - участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;
- о положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года;
- о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.