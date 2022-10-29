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Главы правительств Совета СНГ утвердили план мероприятий к Году русского языка

28.10.2022, 15:17 14486
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании глав правительств Совета СНГ утвержден план мероприятий к Году русского языка в СНГ.
 
План мероприятий был разработан во исполнение решения совета об объявлении в СНГ 2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения.
 
Документ содержит более 150 пунктов. В их числе: мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера, по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ к обучению в российских вузах, в области библиотечного дела и книгоиздания.
 
Отдельный раздел плана посвящен информационному сопровождению Года русского языка в СНГ.
 
На заседании также подписаны следующие соглашения:
 
  • о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;
  • о проведении Игр стран СНГ;
  • о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;
  • о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;
  • о концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств - участников СНГ и Плане мероприятий по ее реализации;
  • о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств - участников СНГ и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;
  • о межгосударственной радионавигационной программе государств - участников СНГ на 2023-2026 годы;
  • о межгосударственной целевой программе "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств";
  • о положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года;
  • о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2023-2024 годы;
  • о плане совместных действий государств - участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;
  • о положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года;
  • о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.
 

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Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту

28.10.2022, 19:42 10681
Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на полях заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего в Астане, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 
На встрече рассмотрены меры по расширению потенциала взаимной торговли, укреплению сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, транспортно-транзитном секторе, а также вопросы взаимодействия в сфере водных ресурсов.
 

Мы готовы к дальнейшему углублению отношений по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества", - отметил премьер-министр РК.

 
Со своей стороны Абдулла Арипов подтвердил готовность Узбекистана продолжать активную работу по всем приоритетным направлениям.
 

Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. За последние пять лет двусторонний товарооборот вырос более чем в два раза. Теперь перед нами стоит задача довести объем взаимной торговли до $10 млрд. Укрепляется также взаимовыгодное сотрудничество между различными регионами наших стран", - сказал Абдулла Арипов.

 
По итогам встречи главы правительств подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, которая предусматривает реализацию мер в сферах налогового регулирования, транзита грузов, образования, энергетики, сельского хозяйства и т.д. В частности, в документе отражены планы по запуску совместных производственных проектов в различных отраслях, развитию логистической инфраструктуры, наращиванию поставок промышленных товаров и подготовке ряда важных межгосударственных соглашений.
 

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

28.10.2022, 17:20 13206
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в святилище Шахчираг в городе Ширазе.
 

В этот тяжелый момент, разделяя горечь Вашей утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всем, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сообщается в телеграмме.

 
Напомним, накануне террористы атаковали святилище Шахчираг в городе Ширазе, сообщает информирует "Хабар 24".
 
Открыв огонь по мавзолею, преступники ворвались внутрь. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 40 получили ранения. Среди погибших есть несколько женщин и детей.
 
Двое из предполагаемых террористов арестованы, сотрудники службы безопасности работают на месте инцидента.
 

Опубликована предвыборная программа Токаева

28.10.2022, 14:31 14151
Опубликована предвыборная программа Токаева
Фото: toqaev2022.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева опубликована на специально созданном к выборам сайте.
 

Наша главная цель - построить Справедливый Казахстан. Для этого нужно учесть и исправить ошибки прошлого, решить накопившиеся проблемы", - говорится в программе.

 
В предвыборной программе 4 раздела:

  • Обращение кандидата
  • Справедливое государство
  • Справедливая экономика
  • Справедливое общество
 
Напомним, выборы президента состоятся 20 ноября 2022 года. В них примут участие 6 кандидатов.
 
Предвыборный штаб Касым-Жомарта Токаева возглавил Ерлан Кошанов.
 
В своем недавнем выступлении в Республиканском предвыборном штабе Токаев озвучил ряд решений, которые он намерен осуществить в случае своего избрания. В их числе:

  • создание сети торговых центров на границе с Россией, Китаем и странами ЦА;
  • модернизация энергосистемы страны;
  • развитие сельского хозяйства;
  • внедрение механизма увеличения МЗП в зависимости от инфляции;
  • модернизация школ, увеличение стипендий;
  • и другие меры социальной поддержки населения.
 

Нарушения на сумму свыше 380 миллиардов тенге выявлены на объектах квазигоссектора

28.10.2022, 13:30 17151
Нарушения на сумму свыше 380 миллиардов тенге выявлены на объектах квазигоссектора
Фото: Depositphotos
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о результатах аудиторских проверок на объектах квазигосударственного сектора и о мерах, которые принимает правительство для повышения прозрачности их деятельности.
 

В текущем году комитетом (внутреннего государственного аудита Министерства финансов. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) проведены аудиторские мероприятия на 6 объектах квазигоссектора, на которых выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства на общую сумму 387,1 млрд тенге. Материалы аудита, в которых содержались признаки уголовных и административных правонарушений в действиях должностных лиц, переданы в правоохранительные органы", - сообщил Смаилов в ответе на депутатский запрос мажилисменов.

 
В то же время, подчеркнул премьер, с учетом объемов финансовых средств квазигосударственного сектора, а также специфики деятельности каждой организации в отдельности проведение полного аудита невозможно.
 
Смаилов сообщил, что в настоящее время правительство реализует план мероприятий, в числе которых совершенствование управления государственной собственностью, сокращение доли участия государства в экономике страны, классификация квазигосударственного сектора и улучшение корпоративного управления.
 

Субъекты квазигоссектора будут ранжированы на две основные группы: экономические (инфраструктурные и производственно-финансовые) и неэкономические (социальные, вспомогательные и научно-исследовательские)", - написал Смаилов.

 
С 2024 года в парламент будет представляться Национальный доклад по управлению государственными активами.
 
В субъектах квазигоссектора будут создаваться общественные советы (включая АО "ФНБ "Самрук-Казына") с участием представителей общественности. Они будут следить за планом развития, стратегическими и финансовыми документами, исполнением годового бюджета, финансовыми отчетами и др.
 
Также, по слова Смаилова, на сайтах реестра госимущества, а также в депозитарий финансовой отчетности размещаются данные о структурах компаний, результатах финансовой деятельности, выплачиваемых дивидендах и других аспектах деятельности юридических лиц с участием государства.
 

Для дальнейшего обеспечения информационной открытости квазигосударственного сектора (...) предусматривается поэтапный переход на консолидированную финансовую отчетность. Важным законодательным изменением станет внедрение активного вовлечения парламента в вопросы деятельности квазигоссектора. Данная отчетность будет готовиться ежегодно. Принимаемые меры позволят повысить прозрачность, открытость, подотчетность деятельности субъектов квазигосударственного сектора", - подчеркнул премьер-министр.

 

Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане

28.10.2022, 08:19 21036
Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Европейского совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Высокие гости ознакомились с выставкой "Ықылым мұрасы", где была представлена ​​коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.
 
Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса "Манас" и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.
 
Кроме того, кыргызские артисты представили театрализованную композицию о казахской-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.
 

Президент Казахстана провел встречу с президентом Узбекистана

27.10.2022, 20:01 34046
Президент Казахстана провел встречу с президентом Узбекистана
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства.
 
Собеседники также обменялись мнениями по итогам встречи глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава нашего государства поблагодарил лидера Узбекистана за участие на встрече и содержательное выступление.
 
В свою очередь Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведение данной встречи и поблагодарил президента Казахстана за организацию мероприятия. Он отметил, что участникам встречи удалось обсудить наиболее актуальные проблемы региона и пути их решения.
 

Изъято почти 70% похищенного во время январских беспорядков оружия - МВД

27.10.2022, 16:02 37781
Изъято почти 70% похищенного во время январских беспорядков оружия - МВД
Фото: Depositphotos
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из 2960 похищенных в ходе январских событий единиц оружия изъято 2045, сообщил заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев на заседании сената, отвечая на вопросы депутатов по законопроекту об амнистии.
 

Изъято 2045 единиц оружия, в том числе 708 единиц похищенного служебного оружия и 1258 единиц оружия, похищенного у гражданского населения", - рассказал Сунтаев.

 
По его словам, всего в ходе январских событий было похищено 2960 единиц оружия. Большая его часть была похищена у гражданского населения, меньшая - из органов прокуратуры, КНБ РК, Нацгвардии и других мест.
 
На сегодняшний день изъято 69% похищенного оружия.
 
Напомним, сегодня сенат одобрил законопроект "Об амнистии", согласно которому уголовные дела будут прекращены в отношении порядка 1,5 тысячи участников январских событий.
 
При этом под амнистию не попали бывший депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман. Об этом в кулуарах сената рассказал заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев.
 

Свыше ста наблюдателей от стран СНГ прибудут в Казахстан накануне выборов президента

27.10.2022, 14:15 33476
Свыше ста наблюдателей от стран СНГ прибудут в Казахстан накануне выборов президента
Фото: Depositphotos
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан для наблюдения за президентскими выборами прибудут свыше ста наблюдателей от стран Содружества Независимых Государств, сообщил в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии заместитель председателя исполкома СНГ Ильхом Нематов.
 
По его словам, с 27 октября миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании предстоящих выборов.
 

Сегодня мы открываем штаб, который будет заниматься вопросами распределения наблюдателей за выборами. Миссию возглавляет председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев", - цитирует sputnik.kz Ильхома Нематова.

 
Он сообщил, что в состав миссии войдут представители всех стран СНГ - более 100 человек, 10 из которых - долгосрочные наблюдатели, информирует zakon.kz.
 

23 человека уже прибыли и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Казахстан за два-три дня до выборов. Естественно, будем стараться охватить все регионы и избирательные участки", - заявил Ильхом Нематов.

 
По его словам, также будет создан координационный совет с участием всех руководителей групп наблюдателей. Итоги работы миссии озвучат 21 ноября.
 
Напомним, внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября.
 
1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента.
 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.
 
17 сентября Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.
 

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