Госкомпанию по ликвидации разливов нефти создали в Казахстане

В связи с этим систему профобразования в Казахстане планируют трансформировать, в частности, разработать систему оценки организаций технического и профессионального образования

Фото: UKIMET

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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Доля работников с профессионально-техническим образованием в Казахстане составляет примерно половину (49%) от общего числа занятого населения. За 10 лет показатель вырос на 17 %, сообщила на заседании правительства министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова.





Наибольшее количество работников с профессионально-техническим образованием в разрезе отраслей экономики преобладает в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и складирования, достигнув общей численности 2,5 миллиона человек. Тем не менее, на рынке труда спрос на работников с профессионально-техническим образованием остается актуальным. Ожидаемый спрос на работников с техническим образованием заметно выше (на 70%), чем на работников с высшим образованием. Общая потребность в кадрах до 2030 года составляет 1,8 миллиона человек, из которых порядка 1 миллиона требуется с техническим образованием", - сообщила Жакупова.





В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал на заседании, что в стране разработаны новые подходы к развитию системы технического и профессионального образования.





Теперь колледжи будут профилировать с учетом экономики региона.





Проведен анализ структуры экономики регионов. Совместно с госорганами определены четыре макрорегиона и их направления развития. С учетом данных направлений начата профилизация колледжей для того, чтобы сфокусировать регионы больше на техническом и профессиональном образовании. На сегодня перепрофилировано под структуры экономики регионов 195 колледжей", - заключил министр.





По его словам, в южных регионах, где сконцентрировано более трети рабочей силы страны, идет локализация простых производств и развитие инфраструктуры. В центральных и восточных областях планируется дальнейшая индустриализация для обеспечения межотраслевого и межрегионального перетока кадров. В северных регионах осуществляется интенсификация аграрного сектора, а в западных - создаются новые производства вокруг крупных компаний.





В целом систему профобразования в Казахстане планируют трансформировать. В частности, ведомство разрабатывает систему оценки организаций технического и профессионального образования. За основу будут взяты рейтинговые оценки, применяемые в международной практике и странах ОЭСР.





Главными критериями будут являться внедрение международных отраслевых стандартов обучения и доля сертифицированных по ним студентов. Оценка достижений проводится ежегодно и позволяет организациям технического и профессионального образования самостоятельно выстраивать индивидуальные траектории развития. Система оценки позволяет оценить все параметры деятельности в организациях технического и профессионального образования", - рассказал министр.





ТиПО поделят на 4 лиги. Колледжи, отнесенные к первой и второй лигам, будут входить в 100 технологических лидеров.





Они станут опорными ресурсными центрами для других колледжей. Уже сегодня колледжи страны внедряют такие стандарты и их выпускники проходят сертификацию по соответствующим специальностям", - пояснил Бейсембаев.





Также, на платформе Skills.Enbek организации технического и профессионального образования (ТиПО) и вузы могут размещать курсы для признания микроквалификаций и развития площадок WorldSkills. Сейчас на платформе размещены 603 онлайн-курса, из которых 271 является бесплатным для населения.