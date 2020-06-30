Государственный заказ – это единственный способ противостоять зарубежному контенту

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева высказалась о существующей практике государственного заказа для СМИ, передает Kazakhstan Today.

Этот вопрос не один год обсуждается и не только в нашей стране. С учетом того, что наш медиарынок не очень развит, сегодня это единственный способ противостоять зарубежному контенту. Я еще раз хочу отметить, что система государственного социального заказа позволяет нам, чтобы в эфире появились такие телеканалы, как "Ел арна", "Балапан". Буквально завтра появится канал "Абай ТВ" , до первого сентября – канал "Аль-Фараби". Это только возможно посредством государственного социального заказа. Это единственный способ, так как коммерческие каналы такой продукт производить не будут, потому что они неконкурентоспособны на рынке", - сказала министр информации и общественного развития РК.

По ее словам, вопрос поддержки инфраструктуры средств массовой информации возможен только путем государственной поддержки.

Она отметила, что также обсуждается вопрос эффективности государственного социального заказа.

Буквально с момента моего назначения мы обсудили этот вопросы на круглом столе. По рекомендациям и предложениям многих спикеров мы создали рабочую комиссию, которая действительно изучает слабые и сильные стороны формирования информационного заказа. Это даст нам возможность совершенствовать работу в этом направлении", - сказала Балаева.

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