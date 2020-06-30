В Казахстане появятся два новых телеканала

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане появятся два новых государственных телеканала, сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время прорабатывается вопрос открытия в текущем году двух новых телеканалов - "Абай ТВ" и "Аль-Фараби", - сказала Балаева.

По ее словам, телеканал "Абай ТВ" запустят 30 июня. Он будет входить в телесемейство ТРК "Казахстан" и станет новым нишевым каналом, посвященным богатству и наследию отечественной культуры.

Второй телепроект - канал "Аль-Фараби" запустят на базе агентства "Хабар" к началу учебного года. Он станет новой образовательно-просветительской телевизионной платформой с детской и подростковой аудиторией.

Актуальность такого канала особенно проявилась в условиях пандемии", - отметила министр.

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