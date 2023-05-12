11.05.2023, 12:45 34141
Государству вернули земельный участок площадью 6,8 гектара в СКО
Данный земельный участок предоставлен одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года
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Петропавловск. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области государству возвращен земельный участок площадью 6,8 гектара общей стоимостью 172 миллиона тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
При предоставлении земельного участка для коммерческих целей уполномоченные органы, проигнорировав действующие правила, незаконно предоставили часть земельного участка площадью 0,0150 гектара, не подлежащего передаче для использования. Так, по акту прокурора Петропавловска государству возвращен земельный участок площадью 6,8 гектара общей стоимостью 172 миллиона тенге, предоставленный вне аукциона", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, данный земельный участок предоставлен одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года на праве временного возмездного землепользования для реализации инвестиционных и инновационных проектов вне конкурса для строительства многоэтажных жилых домов.
Однако правила определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности введены в действия только с января 2022 года. Таким образом, инвестиционного проекта не было вообще", - пояснили в ведомстве.
В другом случае, заявили в пресс-службе, в бюджет государства взыскано 119 млн тенге по фактам неисполнения договорных и налоговых обязательств по уплате сумм по договорам купли-продажи земельных участков со стороны 69 землепользователей города.
Кроме того, советом по этике области за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
Ранее принадлежавший строительной компании участок стоимостью 6 млрд тенге в Алматы вернули в госсобственность.
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11.05.2023, 20:33 18016
Назначен глава ДЭР по Туркестанской области
Должность получил Ерболат Балгабаев
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Туркестан. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом председателя Агентства по согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерболат Балгабаев, сообщает Telegram-канал АФМ.
Ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу.
Также, по информации Агентства РК по финансовому мониторингу, в Жетысуской и Акмолинской областях сменились руководители департаментов экономических расследований.
На должность руководителя департамента экономических расследований по Жетысуской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Еркин Тюмелиев. На должность руководителя департамента экономических расследований по Акмолинской области был назначен Дастан Букешев.
11.05.2023, 20:03 19361
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Личному составу нового начальника ДП представил первый заместитель министра внутренних дел вместе с акимом области
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Кызылорда. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника ДП Кызылординской области назначен генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов, сообщает пресс-служба МВД РК.
В связи с кадровыми изменениями в ОВД 11 мая состоялся актив Кызылординской области. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым представил личному составу нового начальника ДП.
Махсудхан Аблазимов родился в 1962 году. Окончил в 1990 году Казахский политехнический институт по специальности "инженер", в 2001 году - Центрально-Азиатский университет по специальности "юрист". Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году. Занимал ответственные руководящие должности. С 2016 года занимал должность начальника ДП ЗКО.
11.05.2023, 18:18 22311
Доклад о противодействии пыткам в Казахстане представила Генпрокуратура РК в Женеве
Международным экспертам представлена информация о реализации комплекса законодательных и практических мер по противодействию пыткам
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Женева. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Генпрокуратуры в Женеве рассказали международным экспертам о мерах по противодействию пыткам в Казахстане, сообщает пресс-служба ведомства.
2-3 мая 2023 года в городе Женеве в ходе 76-й сессии Комитета ООН против пыток делегация Республики Казахстан представила Четвертый периодический доклад о мерах по обеспечению страной прав, закрепленных в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - сообщается на сайте ведомства.
Членам Комитета ООН сообщено об усилении в стране роли парламента, введении смешанной избирательной системы, упрощении порядка регистрации политических партий, начале функционирования Конституционного суда.
Международным экспертам представлена информация о реализации комплекса законодательных и практических мер по противодействию пыткам.
В их числе закрепление за прокурором исключительных полномочий по расследованию пыток, функционирование сплошного видеонаблюдения, оснащение зданий органов расследования прозрачными следственными кабинетами, обязательное применение видеожетонов при задержании и доставлении граждан", - говорится в информации.
Также усилена уголовная ответственность от 7 до 10 лет лишения свободы за пытки в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, совершенные группой лиц, неоднократно. Исключено условное осуждение, это дополнительно к тому, что к лицам, совершившим пытки, не применяется амнистия, примирение сторон и сроки давности привлечения к ответственности.
Кроме того, с 2023 года медицинское обслуживание пенитенциарных учреждений передано в систему гражданского здравоохранения, что также будет способствовать объективному выявлению фактов жестокого обращения и применения насилия в отношении лиц, находящихся в изоляции.
Помимо затронутых тем, озвучены и другие актуальные вопросы, связанные с реализацией реформ.
В частности, Комитет ООН проинформирован о проводимой работе по демонополизации экономики, борьбе с олигополиями и возврату незаконно выведенных активов. Кроме того, сообщено об информационных атаках с целью дискредитации проводимых в стране реформ путем угроз, нападений и поджогов имущества журналистов и блогеров и изобличении 22 организаторов и исполнителей, совершавших данные преступления", - сообщает Генпрокуратура.
Члены комитета отметили принимаемые Казахстаном меры по исполнению Конвенции ООН против пыток и представили предложения по укреплению защиты от пыток и жестокого обращения.
Напомним, в марте президент Казахстана подписал поправки, ужесточающие уголовную ответственность за пытки.
Минфин выплатил жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, около 312 млн тенге. В ведомстве подчеркнули, что с учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства.
11.05.2023, 17:56 24306
На весеннюю посевную кампанию в Казахстане выделят 140 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках текущих весенних полевых работ засеяно более 1,4 млн гектаров, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
К южным регионам присоединились западные и восточные области страны. В этом году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на 23,4 млн га. Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также сахарной свеклы. Также будут расширены площади социально значимых подсолнечника, овощебахчевых, картофеля и гречихи", - отметили в ведомстве.
Там отметили, что засыпка семян осуществлена на 100%. Фермеры сформировали семенной фонд в объеме 2,3 млн тонн. Также в регионах сформированы запасы семян на складах. На 2023 год в местных бюджетах на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 11,4 млрд тенге.
На сегодняшний день регионам отгружено порядка 284,4 тысячи тонн льготного дизтоплива из выделенных 419 тысяч тонн. С учетом расходов операторов средняя цена по республике для фермеров на треть дешевле рыночной и составляет 204 тенге за литр. В целом на финансирование весенней кампании по программе "Кен дала" предусмотрено 140 млрд тенге, которыми планируется обеспечить посев и сбор урожая на площади порядка 2 млн га. В настоящее время фермерам уже выплачено 133,8 млрд тенге", - рассказали в Минсельхозе.
Также Продкорпорация продолжает программу форвардного закупа. Начата выдача товарных кредитов крупным сельхозтоваропроизводителям, на которые предусмотрено не менее 70 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что в южных регионах Казахстана засеяли свыше 300 тысяч гектаров.
11.05.2023, 17:31 25316
В Шымкенте 29 реализаторов сжиженного газа оштрафованы на сумму 132 млн тенге
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Шымкент. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 29 реализаторов сжиженного газа оштрафовали на 132 миллиона тенге, из них 17 - за картельные сговоры при участии в госзакупках, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
По словам главы Шымкентского департамента АЗРК Ернара Косбаева, проведено 19 расследований в отношении 3 государственных органов и 29 субъектов рынка.
Одним из самых громких дел стало расследование в отношении руководства управления архитектуры и градостроительства Шымкента. За незаконную передачу земельных участков, находящихся в государственной собственности, АО СПК "Shymkent" против чиновников возбуждено уголовное дело.
Приказ департамента о назначении расследования обжалован в судебном органе. Суд первой инстанции вынес решение в пользу антимонопольного органа, в данный момент идет обжалование в апелляционной инстанции", - отметил Косбаев.
По результатам проведенных расследований в отношении 29 субъектов рынка в бюджет взыскано 132 млн тенге в виде штрафа.
В том числе по фактам антиконкурентных горизонтальных соглашений на рынке розничной реализации сжиженного нефтяного газа, с 5 субъектов рынка взыскано 73,7 млн тенге. Кроме того, департамент оштрафовал 17 субъектов рынка на 38,8 млн тенге за картельные сговоры при участии в госзакупках", - сообщил глава департамента.
Также департамент совместно с прокуратурой города Шымкента провел проверку ТОО "TS Оңтүстік мұнай сауда", по результатам которой в бюджет было взыскано 4,5 млн тенге.
Еще 19,2 млн тенге в бюджет взыскали с энергоснабжающих предприятий ТОО "Энергоснаб ХХІ", ТОО "Казсбытгрупп", ТОО "Гарант Энерго" и ТОО "ЮгЭнергоимпульс" после расследования, проведенного совместно с департаментом АЗРК Туркестанской области.
Всего в минувшем году департамент провел 31 проверку состояния конкуренции на товарных рынках.
В частности, проведен анализ топливно-энергетического комплекса, социально значимых продовольственных товаров, медицинской и фармацевтической отраслей и других товарных рынков", - сообщил Косбаев.
В ходе анализа в действиях производителей и реализаторов метана - ТОО "KZ" и ТОО "АГНКС Казахстан", которые занимают на рынке долю 100%, выявлены признаки нарушения антиконкурентных согласованных действий. По итогам анализа ТОО "KZ" было вынесено уведомление о снижении цены на метан со 106 тенге до 104 тенге. Материалы, касающиеся ТОО "АГНКС Казахстан", направлены в департамент Алматы", - отметил Косбаев.
Также департамент заключил антимонопольный комплаенс с 19 субъектами рынка, в том числе с оптовыми продавцами СЗПТ и двумя крупными сетями супермаркетов - ТОО "Фиркан" и ТОО "Gramad retail", в результате чего два супермаркета снизили надбавку с 15% до 10%.
На сегодняшний день ведомство проводит анализ 6 товарных рынков и расследование в отношении 5 субъектов рынка.
Ранее АЗРК оштрафовало более чем на 19 миллионов тенге производителей в Жамбылской области.
10.05.2023, 19:31 56111
Более миллиона казахстанцев имеют долги на общую сумму 29,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1 миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту - на 27,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП будут направлены для взыскания судебным исполнителям.
В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.
В КГД рекомендуют удостовериться в отсутствии задолженности. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.
10.05.2023, 18:51 57306
В Казахстане планируют объединить функции ветеринарного и фитосанитарного надзора
Основная цель планируемого объединения - устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос объединения функций ветеринарного и фитосанитарного надзора в единую структуру обсудили на совещании у заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.
Основная цель планируемого объединения - устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции. Сегодня функции единого процесса распределены между тремя госструктурами, в результате чего на стыках функционалов образуются "слепые зоны". Этот вопрос на совещании у вице-премьера поднимали в марте текущего года, по итогам которого было поручено провести функциональный анализ и изучить все за и против объединения трех структур в одну.
Идея объединения функционалов ветеринарии и фитосанитарии не нова. До 2007 года эти службы работали раздельно, с 2007 по 2011 - объединились, а с 2012 года снова стали отвечать каждый за свои функции.
Результаты анализа представил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. Он пояснил, что сегодня Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции. А Комитет госинспекции в АПК обеспечивает руководство в сфере агропромышленного комплекса в части защиты и карантина растений, регулирования зернового рынка, семеноводства, племенного животноводства. Оба комитета имеют свои подведомственные организации и территориальные подразделения (в т.ч. лаборатории) в районах, областях, городах республиканского значения.
Также мы изучили международный опыт. В Литовской Республике в 2000 году была проведена реформа, в результате которой три органа объединили в один, создав государственную службу продовольствия и ветеринарии. Благодаря этому в Литве, которая является членом ЕС, ведется полный контроль безопасности продовольствия "от фермы до стола", а также производства, импорта, перевозки, хранения и торговли. В КНР контроль безопасности экспортно-импортной продукции осуществляется Главным таможенным управлением. В результате экспертиза готовой пищевой продукции, растениеводства и животноводства осуществляется в лаборатории Главного таможенного управления с выдачей одного сертификата. В Азербайджанской Республике в 2017 году создано Агентство по пищевой безопасности, которое ведет государственный контроль за безопасностью пищевых продуктов, нормативное регулирование ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие функции, связанные с безопасностью пищевой продукции на всех стадиях процесса, включая защиту прав потребителей", - сказал Рустем Курманов.
По итогам совещания Серик Жумангарин отметил, что решение об объединении должно быть принято только на основании тщательного анализа. Для глубокой и всесторонней проработки вопроса решено создать рабочую группу на уровне вице-министров заинтересованных ведомств и представителей других организаций, включая АСПиР и др.
10.05.2023, 17:22 49996
Сапар Сатаев назначен акимом Балхаша
Кайрат Камзин, возглавлявший акимат Балхаша, освобожден от занимаемой должности
Фото: gov.kz
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Балхаш. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаша, сообщает пресс-служба городского акимата.
В Балхаше представили нового акима. По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Сапар Сатаев. До этого он возглавлял город Приозерск", - сообщили в пресс-службе.
Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал в РГП "Казахавтодор", был заместителем директора, исполняющим обязанности директора КГКП "Ботақара су қожалығы".
На госслужбе с 2010 года. В качестве акима возглавлял поселок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
С 2013 по 2015 год был акимом города Абая Абайского района Карагандинской области. Затем работал в должности заместителя акима Бухар-Жырауского района.
С мая 2021 года и до настоящего назначения был акимом города Приозерска.
Также Кайрат Камзин, возглавлявший Балхаш, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее был назначен аким Рудного.
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