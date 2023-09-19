Готовность к отопительному сезону в Павлодарской области проверил заместитель премьер-министра РК
Фото: primeminister.kz
Экибастуз. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область, где проверил готовность теплоисточников областного центра к зимнему периоду, а также работы по масштабной реконструкции ТЭЦ и тепловых магистралей в городе Экибастузе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Из запланированных в области ремонтов 40 единиц оборудования энергоисточников работы выполнены на 18 объектах, по остальным ремонты ведутся согласно графикам. Запасом топлива все ТЭЦ обеспечены в полном объеме.
Инвестиционная программа рассчитана до 2029 года, в полной мере надо использовать возможности, обновить основные средства, снизить износ, улучшить надежность теплоснабжения", - сказал Роман Скляр.
В целях бесперебойного и безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона в плановом порядке проведена подготовка инженерной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда к приему тепла.
К предстоящему отопительному сезону полностью подготовлены все соцобъекты региона, жилищный фонд имеет готовность на 98%. В трех городах области полностью устранены повреждения, выявленные после гидравлических испытаний. В Экибастузе завершается реконструкция 4 магистральных сетей теплоснабжения. Исходя от наружной температуры отопительный сезон мы планируем начать 30 сентября - 1 октября", - сказал аким области Асаин Байханов.
Также в ходе рабочей поездки вице-премьер РК посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом проводимых ремонтных работ. В ремонте задействованы свыше 400 работников, все ремонтные работы идут без отставания от графика. До конца сентября к старту отопительного сезона на станции будут полностью готовы к работе 6 из 10 котлоагрегатов (3 водогрейных и 3 энергетических котла). Ремонт оставшихся 4 котлов планируется завершить до конца октября.
В зиму мы войдем с отремонтированным оборудованием. Ремонтные работы проведены очень масштабные: заменены поверхности нагрева котлов и в целом проведет капитальный ремонт оборудования всей станции. В сжатые сроки проведен ремонт вспомогательного оборудования, также завершаются работы по тепловому контуру: ремонт стены и кровли зданий станции. Ранее в истории ремонтной кампании Экибастуза такого не было", - сообщил гендиректор АО "Павлодарэнерго" Олег Щемель.
Первый заместитель премьер-министра РК обратил внимание руководства АО "Павлодарэнерго" на обеспечение достойного поощрения работников на объектах жизнеобеспечения города горняков.
В компенсирующих тарифах обязательно должно быть учтено повышение заработной платы работников ТЭЦ", - отметил Роман Скляр.
В целом на всех теплоисточниках области проведена большая подготовительная работа к отопительному сезону. Заготовлено более 415 тысяч тонн угля и 4 тысячи тонн мазута.
Как сообщалось ранее, в прошлый отопительный сезон жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз. В городе был объявлен режим ЧС.
Качественно и своевременно закончить работу по восстановлению Экибастузской ТЭЦ поручил президент РК.