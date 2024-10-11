Готовность регионов и служб к зиме и паводкам 2025 года проверил Бозумбаев

В ряде областей еще не завершены работы по берегоукреплению и дноуглублению русел рек

Фото: пресс-служба правительства РК

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства





Рассмотрены три вопроса: готовность к паводкам в 2025 году, отопительный сезон в частном секторе и подготовка служб к чрезвычайным ситуациям зимнего периода.





На сегодняшний день в регионах было построено и отремонтировано 122,6 км дренажных систем, установлены и заменены 1545 водопропускных сооружений, очищено 1270 км каналов и 21 069 км арыков, проведен текущий ремонт 101 гидротехнического сооружения.





Результаты проверок показали, что в ряде областей еще не завершены работы по берегоукреплению и дноуглублению русел рек. В 84 населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей ведутся работы по капитальному строительству, восстановлению и укреплению защитных дамб.





Акиматам регионов до конца осени надо завершить работу по обвалованию населенных пунктов, очистке водоотводных каналов и санации рек. Министерству водных ресурсов необходимо ускорить работу по реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений", - поручил заместитель премьер-министра.





Были заслушаны отчеты о прохождении отопительного сезона в частном секторе.





Наибольшую обеспокоенность вызывают системы автономного отопления, установленные внутри жилых домов и на других объектах. По стране все еще эксплуатируются 641 здание с нарушениями размещения автономного отопления.





Поручаю МЧС совместно с государственными органами и акиматами провести месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Задействуйте газотехническую инспекцию. Нужно взять на учет дома с печным отоплением, в первую очередь социально-уязвимых слоев населения. Во всех таких домах должны быть установлены датчики угарного газа", - отметил Канат Бозумбаев.





По функционированию дорог в зимой отчиталось Министерство транспорта. Особо отмечены участок трассы Самара-Шымкент в Актюбинской области" и дороги в Кордайском районе Жамбылской области.





МВД поручено проработать вопрос повышения ответственности водителей, игнорирующих сообщения соответствующих служб во время буранов.





В рамках предстоящего учения "Қыс-2024" необходимо отработать алгоритм действий уполномоченных органов в случае возникновения снежных заносов на дорогах. МЧС обеспечить должную подготовку к учению, проверить принимаемые меры по решению проблем. Нам необходимо обеспечить безопасное прохождение зимнего периода", - подчеркнул вице-премьер.