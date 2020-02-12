Граждан Казахстана среди заболевших пневмонией в Китае нет - МИД

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Граждан Казахстана среди заболевших пневмонией в Китае нет. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает Kazakhstan Today.

По имеющейся у посольства РК в КНР информации, по состоянию на 11 февраля среди заболевших на территории КНР пневмонией, вызванной новым типом "коронавируса", казахстанских граждан нет, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Как проинформировал на заседании Мухтар Тлеуберди, МИД РК направил письмо президента РК на имя председателя КНР со словами о готовности оказать Китаю посильную помощь в борьбе с коронавирусом. Также проработан вопрос об оказании Китаю гуманитарной помощи в виде медицинских перчаток (1 млн штук) и масок (500 тыс. штук).

Кроме того, в соответствии с поступившими по дипломатическим каналам обращениями, оказано содействие в вывозе 24 граждан стран ЕАЭС (18 граждан Кыргызстана, 5 граждан Беларуси и 1 гражданина Армении). По прибытии в Нур-Султан все они были размещены на карантин, кроме граждан КР, которые сразу были отправлены в Бишкек.

В результате достигнутых договоренностей с китайской стороной рейсом авиакомпании "Эйр Астана" 11 февраля 217 граждан РК доставлены в Нур-Султан , еще 155 казахстанцев будут вывезены 12 февраля 2020 года.

Вместе с тем по просьбе китайской стороны рейсом "Эйр Астаны" 10 февраля осуществлена транспортировка 43 граждан КНР из Казахстана и первой части некоммерческого груза посольства КНР и Генерального консульства КНР в Алматы.

На территории Китая после эвакуации 10 и 12 февраля остается 343 гражданина РК, в том числе сотрудники и члены семей наших загранучреждений", - сообщил министр иностранных дел.

Он уточнил, что посольством РК совместно с Министерством образования и науки и вузами КНР ведется работа по обеспечению казахстанцев необходимыми медицинскими принадлежностями и питанием.

Также в МИДе и во всех загранучреждениях РК в КНР созданы горячие линии для предоставления консультаций гражданам РК. Осуществляется своевременное информирование граждан о текущей ситуации через веб-сайты МИД и загранучреждений РК в КНР, а также посредством соцсетей.

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