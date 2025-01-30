Информационную систему по водным ресурсам разработают до конца года в Казахстане

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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации планирует до конца года завершить разработку информационной системы по водным ресурсам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Будут оцифрованы и внесены в систему 17 736 рек и 2949 малых озер, границы Каспийского и Аральского морей, 8 водохозяйственных бассейнов и 77 водохозяйственных участков, 377 магистральных каналов, 56 прудов, 297 водохранилищ и 548 дамб на территории Казахстана", - уточнили в министерстве.





К работе привлечена подведомственная организация Министерства водных ресурсов и ирригации - Информационно-аналитический центр водных ресурсов. Эта структура занимается сбором и обработкой всех данных в сфере водного хозяйства, краткосрочным и долгосрочным прогнозированием, моделированием и другими работами.





Разрабатываемая информационная система позволит модернизировать управление водным хозяйством, повысить эффективность использования водных ресурсов и их прогнозирования, а также обеспечит мониторинг их текущего состояния. Основная задача системы - обеспечение прозрачности, автоматизации и анализа при принятии решений, связанных с использованием и охраной водных ресурсов.





Внедрение системы позволит создать единую цифровую платформу для учета и управления водными ресурсами, повысить прозрачность и эффективность их использования, а также делать более качественный анализ и прогнозы для предотвращения чрезвычайных ситуаций. На сегодня завершается разработка модулей для учета воды и оперативного мониторинга текущего состояния водных ресурсов. После завершения этой работы планируется пилотное тестирование системы и обучение пользователей", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.