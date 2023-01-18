17.01.2023, 20:52 10111
Иностранцы больше не смогут обнулить сроки пребывания в Казахстане
Фото: freepik.com
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно введенным изменениям в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в Казахстане 30 дней, сообщает пресс-служба МВД РК.
Но в течение 180 дней (шести месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.
В прежней редакции правил этот вопрос не был урегулированным, и иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым "обновить сроки пребывания".
В ведомстве подчеркнули, что правила, ограничивающие пребывание в стране, не будут действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу.
Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 закона "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Согласно закону "О правовых актах" действие нормативно правого акта не распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Таким образом, внесенные изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в Казахстан с 27 января 2023 года", - сообщили в МВД.
В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания Пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статье 48 закона "О миграции населения".
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17.01.2023, 20:10 11396
Глава государства провел ряд встреч в ходе официального визита в ОАЭ
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана провел встречи со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном и с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи с Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном Касым-Жомарт Токаев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнером Казахстана в регионе. Как сказал глава государства, в ходе переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписаны важные соглашения.
По словам президента, принятая правительствами Казахстана и ОАЭ совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов придаст мощный импульс укреплению двустороннего партнерства.
Глава государства, подчеркнув приоритетность инвестиционного взаимодействия, пригласил группу компаний шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна реализовать ряд проектов под эгидой принятой декларации.
В свою очередь старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.
Во время встречи с Мухаммедом Аль-Рамахи были обсуждены вопросы реализации совместного проекта в сфере энергетики.
Глава государства отметил, что Казахстан поставил цель достичь углеводородной нейтральности до 2060 года, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии с 4 до 15 процентов до 2030 года.
Президент выразил уверенность, что подписанное соглашение о сотрудничестве между министерством энергетики Казахстана, фондом KIDF и компанией Masdar будет реализовано в полной мере. В соответствии с документом планируется реализация совместного проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской и Жамбылской областях.
Мухаммед Аль-Рамахи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и отметил высокий потенциал Казахстана в сфере развития зеленой энергетики. Он сообщил о заинтересованности его компании в совместной реализации крупных проектов в этой области.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном составе с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.
17.01.2023, 14:26 21176
В ОАЭ состоялась церемония встречи Токаева
В честь прибытия главы государства были произведены артиллерийские залпы
Фото: telegram/Aqorda
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Абу-Даби. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан", сообщает пресс-служба президента РК.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед тепло поприветствовали друг друга. Затем командир роты Почетного караула отдал рапорт", - проинформировали в пресс-служебе.
В честь прибытия главы государства были произведены артиллерийские залпы и исполнен государственный гимн Казахстана. Токаев и шейх Мухаммед представили друг другу членов официальных делегаций. Также глава Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.
Ранее сообщалось, что Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспии.
17.01.2023, 12:36 23531
Интерактивная карта возращенных сельхозземель не для выявления громких фамилий - глава МСХ
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев рассказал журналистам после заседания правительства об интерактивной карте возращенных в государственную собственность сельхозземель.
Пожалуйста, смотрите по каждому региону. Но тут самое главное, что интерактивная карта возвращенных земель не для того, чтобы вы искали там громкие фамилии. А чтобы наши жители села, сельхозтоваропроизводители по этой карте могли увидеть, какие земли были возращены и на какие земли они могут претендовать", - сказал министр.
Напомним, в Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность, ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
На геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству. Интерактивная карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. В свою очередь это послужит вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозугодий, а также обеспечению жителей необходимыми площадями для сельского хозяйства", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
По данным Минсельхоза, внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращенных сельхозземель более прозрачной и открытой.
Как сообщалось ранее, в 2022 году государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли. В 2023 году государство планирует изъять 5 млн га неиспользуемых сельхозземель.
16.01.2023, 20:44 41771
Новая концепция развития сельских территорий позволит раскрыть их экономический потенциал
В рамках концепции предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и др.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты отраслевых концепций и комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что комплексным планом социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, до 2025 года предусмотрено строительство школ, детских садов, автодорог, сетей газо-, тепло-, электро- водоснабжения и водоотведения, развитие промышленности, а также повышение охвата граждан спортом и медуслугами и т.д.
Премьер-министр поддержал представленный проект комплексного плана с учетом полученного одобрения республиканской бюджетной комиссии.
Презентуя проект концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, министр нацэкономики отметил, что в рамках нее предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры (школы, больницы, интернет, водохранилища и т.д.) на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и др.
Концепция разрабатывается в реализацию соответствующего указа и предвыборной программы главы государства для повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.
На совещании также рассмотрены проекты концепций развития топливно-энергетического комплекса республики до 2026 года и электроэнергетической отрасли до 2032 года.
Премьер-министр поручил доработать их с учетом озвученных предложений и замечаний.
16.01.2023, 19:34 43951
Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Непала
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах в результате крушения самолета
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара.
В телеграмме президент Казахстана выразил искренние соболезнования президенту Непала, а также родным и близким погибших.
Напомним, турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье, 15 января, между старым и новым аэропортом Покхары. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
Власти Непала объявили в понедельник, 16 января, однодневный траур в связи с крушением самолета.
16.01.2023, 18:48 45196
Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспии
Президент РК обсудил с гендиректором Abu Dhabi Ports Group перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с национальной компанией "ҚазМұнайГаз".
Глава государства отметил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу над диверсификацией транспортных направлений. В частности, наша страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север - Юг.
Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил президента за встречу и рассказал о планах по сотрудничеству с казахстанскими компаниями. Abu Dhabi Ports Group рассчитывает установить взаимовыгодное партнерство и предоставлять различные морские услуги и решения на Каспийском море и в регионе в целом, а также в транспортно-логистической отрасли.
16.01.2023, 12:18 56601
На 80 процентов обновился состав депутатов сената: ЦИК подвел итоги выборов
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии подвели окончательные итоги выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан, состоявшихся 14 января 2023 года.
Признать выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан состоявшимися", - говорится в сообщении ЦИК.
Согласно окончательным итогам голосования, депутатами сената парламента Республики Казахстан от городов и регионов стали:
- Область Абай - Кайрат Тастекеев;
- Акмолинская область - Талгат Жунусов;
- Алматинская область - Жанболат Жоргенбаев;
- Атырауская область - Алибек Наутиев;
- Область Жетысу - Амангельды Толамисов;
- Карагандинская область - Серик Утешов;
- Кызылординская область - Руслан Рустемов;
- Павлодарская область - Ернур Айткенов;
- ВКО - Шакарым Буктугутов;
- Мангистауская область - Бекбол Орынбасаров;
- СКО - Гульмира Каримова;
- ЗКО - Арман Утегулов;
- Костанайская область - Гауез Нурмухамбетов;
- Астана - Бибигуль Жексенбай;
- Алматы - Жанна Асанова;
- Шымкент - Нурлан Бекназаров;
- область Улытау - Советбек Медебаев;
- Актюбинская область - Амангельды Нугманов;
- Жамбылская область - Сакен Арубаев;
- Туркестанская область - Мурат Кадырбек.
Кроме того, вторым депутатом сената от Астаны вместо выбывшего стал Андрей Лукин.
Зампредседателя ЦИК Константин Петров подытожил, что среди избранных депутатов - 4 действующих депутата сената, 5 секретарей областных маслихатов, 4 замакима областей, 2 акима районов, 2 сотрудника центральных госорганов, один руководитель учебного заведения, один руководитель областного управления и один представитель акционерного общества.
14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы 20 депутатов сената парламента Республики Казахстан. Депутатов избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов. 4 кандидата в городе Алматы, по 2 кандидата в 6 регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В остальных регионах и городах Астане, Шымкенте - по 3 кандидата.
Напомним, на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что подпишет указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".
Выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал президент.
14.01.2023, 12:24 102266
Озвучены предварительные итоги голосования на выборах депутатов сената Дополнено
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан подвела предварительные итоги выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан в областях Абай, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетісу, Улытау, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте.
Согласно предварительным итогам голосования, депутатами сената парламента Республики Казахстан от городов и регионов станут:
Область Абай - Кайрат Тастекеев (82,4%);
Акмолинская область - Талгат Жунусов (90,9%);
Алматинская область - Жанболат Жоргенбаев (83,2%);
Атырауская область - Алибек Наутиев (68,6%);
Область Жетысу - Амангельды Толамисов (76,3%);
Карагандинская область - Серик Утешов (78,2%);
Кызылординская область - Руслан Рустемов (67,4%);
Павлодарская область - Ернур Айткенов (87,1%);
ВКО - Шакарым Буктугутов (86%);
Мангистауская область - Бекбол Орынбасаров (72%);
СКО - Гульмира Каримова (80,4%);
ЗКО - Арман Утегулов (74,7%);
Костанайская область - Гауез Нурмухамбетов (83,1%);
Астана - Бибигуль Жексенбай (62,1%);
Алматы - Жанна Асанова (62,2%);
Шымкент - Нурлан Бекназаров (76,7%);
Область Улытау - Советбек Медебаев (61,7%);
Актюбинская область - Амангельды Нугманов (83,1%);
Жамбылская область - Сакен Арубаев (89,3%);
Туркестанская область - Мурат Кадырбек (72,5%).
Сегодня, 14 января 2023 года, в Казахстане проходят выборы 20 депутатов сената парламента Республики Казахстан. Депутатов избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов. 4 кандидата в городе Алматы, по 2 кандидата в 6 регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В остальных регионах и городах Астане, Шымкенте - по 3 кандидата.
Напомним, на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что подпишет указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".
Выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал президент.
С нового года изменился законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис наделяется правом принимать законы. А сенат будет только одобрять или не одобрять законы, рассмотренные мажилисом. Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат.
Кроме того, в конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана.
Верхняя палата будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.
Дополнено, 14.01.2023, 15.08
Вторым депутатом сената от Астаны вместо выбывшего, по предварительным данным ЦИК, может стать Андрей Лукин, полномочия которого были прекращены накануне указом президента РК.
Голоса выборщиков распределились следующим образом:
- Зейнұлқабден Табиғат - 6
- Әбілқайыр Сайранбек Ербатырұлы - 4;
- Лукин Андрей Иванович - 19;
- Число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 0;
- Число бюллетеней, признанных недействительными - 0.
Таким образом, согласно предварительным данным, предоставленным избирательной комиссией города Астаны, кандидат в депутаты сената парламента Республики Казахстан, набравший наибольшее число голосов выборщиков, - Андрей Лукин (65,5%).
- общее число выборщиков - 31;
- число выборщиков, получивших избирательные бюллетени - 29;
- число выборщиков, принявших участие в голосовании - 29.
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