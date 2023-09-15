Инвестиции в оборону Казахстана выросли на 37% за год  

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 69,5 млрд тенге, сразу на 43,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, сообщает - Инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 69,5 млрд тенге, сразу на 43,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, сообщает Finprom





Реальный рост показателя составил 36,6%.





Для сравнения: в аналогичном периоде 2022 года в стране также наблюдался рост объемов капиталовложений в секторе: в 2,1 раза за год, до 48,5 млрд тенге.





Finprom.kz





В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Алматы: 18,3 млрд тенге, годовой рост в стоимостном выражении - в 2,7 раза за год.





В тройке лидеров также оказались Туркестанская (9,7 млрд тенге, минус 31%) и Мангистауская (6,3 млрд тенге против 89 млн годом ранее) области. Наименьший объем капвложений в секторе пришелся на Улытаускую область: всего 36,3 млн тенге.





Самый заметный годовой рост показателя наблюдался в Мангистауской области, наибольшее сокращение - в столице: на 55,6%, до 5,3 млрд тенге.





Finprom.kz





Большую часть инвестиций в основной капитал в сфере государственного управления, обороны и социального обеспечения составили вложения из местного бюджета: 36,7 млрд тенге - на 80% больше, чем годом ранее.





Из республиканского бюджета вложили 17 млрд тенге, минус 36,2% за год. Объем небанковских заемных средств вырос с 361,4 млн тенге сразу до 13,3 млрд тенге. Собственные средства предприятий в инвестиционном портфеле составили 2,5 млрд тенге - в 2,2 раза больше, чем за январь-июль прошлого года.



