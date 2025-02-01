Инвестиции Японии в экономику Казахстана превысили $8 млрд

Заявки будут приниматься до 15 октября

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте Career Enbek начался прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Данная инициатива направлена на содействие занятости, поддержку профессионального развития граждан и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Обработка заявок и консультационная поддержка на всех этапах будет проводиться центрами трудовой мобильности", - уточнили в министерстве.





Единоразовый ваучер позволит пройти процедуру признания профессиональной квалификации и подтвердить наличие у гражданина соответствующих навыков и опыта, что может помочь облегчить трудоустройство на работу.





Ваучеры будут принимать центры признания профессиональных квалификаций, что позволит безработным лицам пройти процедуру на бесплатной основе.





Чтобы получить ваучер, гражданину необходимо иметь официальный статус "безработный", зарегистрироваться на платформе Career Enbek и подать заявление онлайн через личный кабинет.





Заявки будут приниматься до 15 октября текущего года.



