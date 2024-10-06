05.10.2024, 17:10 22986
Из Казахстана в Индию вернули почти 70 тонн риса из-за несоответствия сертификатов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Республики Казахстан в Индию вернули 66,9 тонн риса из-за несоответствия сертификатов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
В Мангистауской области инспекторами ФКП "Болашак" выявлены нарушения фитосанитарных требований в импортируемой подкарантинной продукции. 66,9 тонн риса, направлявшегося из Индии в Тараз, не соответствовали предоставленному фитосанитарному сертификату", - проинформировали в пресс-службе.
Также в Жамбылской области вернули 22 тонны орехов в Кыргызстан из-за отсутствия фитосанитарного сертификата.
Аналогичная ситуация произошла на ФКП "Кайрак" в Костанайской области, где в Россию было возвращено 22,9 тонны картофеля. Через ФКП "Сырым" в Западно-Казахстанской области была предотвращена попытка ввоза яблок без необходимых документов. Инспекторами ТИ по Астане на ФКП "Международный аэропорт Астана" выявлены саженцы из России, на которые отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Груз возвращен", - добавили в министерстве.
Подчеркивается, что по всем фактам в отношении собственников продукции были приняты административные меры.
Ранее пшеницу пытались незаконно ввезти в Казахстан из России.
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05.10.2024, 14:45 30491
В Казахстане завершились учения "Нерушимое братство-2024" Дополнено
Фото: gov.kz
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на учебном полигоне "Берег" завершились командно-штабные учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Коллективные миротворческие силы успешно выполнили поставленные перед ними задачи. В ходе учений отработаны вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. Особое внимание в ходе учений уделялось координации действий между оборонными и другими ведомствами, что позволяет вывести межведомственное и международное взаимодействие на качественно новый уровень", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что на учения были привлечены инструкторы, имеющие опыт и прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН.
Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности и оказывали гуманитарную помощь", - добавили в министерстве.
Дополнено 05.10.2024, 21.00
Начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков сообщил, что в ходе учения были задействовались контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, информирует объединенный пресс-центр ОДКБ учения "Нерушимое братство-2024".
На всех этапах учения отрабатывались вопросы противовоздушного прикрытия, применения БПЛА и радиоэлектронной борьбы. Сегодня мы наблюдали за действиями подразделений вооруженных сил, других силовых структур, органов правопорядка и чрезвычайных служб. Отмечу, что участники учения показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении учебно-боевых задач. Сделан еще один шаг к совершенствованию оперативной совместимости миротворческих контингентов наших стран", - заявил он.
Андрей Сердюков подчеркнул, что успехи, достигнутые в учении - это результат серьезной подготовки миротворцев, их умения бороться и побеждать в сложных условиях.
Дальнейшее совершенствование состава миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению является наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности Организации в ближайшие годы. Значение миротворческого направления растет. Развитие этого компонента предполагает повышение готовности воинских формирований к участию в международных миротворческих операциях как с целью поддержания мира и безопасности в зонах конфликтов, так и с целью защиты интересов наших стран и Организации. Результаты совместных учений свидетельствуют о нашей готовности вместе выступить против актуальных вызовов и угроз", - добавил он.
Напомним, командно-штабные учения проводились в Казахстане с 1 по 5 октября.
05.10.2024, 12:46 35991
Нет звания выше педагога - Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником
Токаев отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации
Фото: Акорда
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
По моему поручению был принят специальный Закон "О статусе педагога", направленный на защиту прав и законных интересов учителей. Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Данным законом учреждено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", и это не просто титул, а высокая государственная награда. Обладателю звания вручается солидное денежное вознаграждение. По всей республике это наградой уже отмечены 46 педагогов", - заявил президент.
Он также подчеркнул, что учителям выплачивается надбавка в соответствии с их академической степенью.
Кроме того, педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, оказывается финансовая поддержка. Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличены в 2,5 раза. В этом году на подготовку будущих учителей выделено порядка 16 тысяч грантов. Среди тех, кто их получил, - около 1 800 обладателей знака "Алтын белгі". Это весьма позитивная тенденция", - сообщил он.
Президент отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации.
Ученикам нужно прививать знания, патриотизм и трудолюбие. Конечно, это непростая задача. В последнее время все больше подростков подпадают под негативное влияние интернета. Сейчас принимаются конкретные меры, направленные на защиту детей от различных угроз. По моему поручению разработана "Единая программа воспитания", в которой учтены предложения и идеи, высказанные на Национальном курултае. В школах открыты центры педагогической поддержки родителей", - подчеркнул он.
Также Касым-Жомарт Токаев считает, что в воспитательной работе вместе с педагогами должны участвовать и родители. Он поблагодарил за подлинную заботу о своей стране учителей, которые во время пандемии и паводков добросовестно выполняли свои обязанности, не прерывая учебный процесс.
Нет звания выше педагога. Даже самые великие личности остались в истории как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации - в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что, вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки", - добавил президент.
В завершение встречи глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны
Напомним, сегодня в РК отмечают День учителя.
05.10.2024, 11:06 39841
Сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах: о чем говорили Токаев и Рахмон
Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения
Фото: Акорда
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита президент Казахстана в Таджикистан в августе этого года", - проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.
Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений. Кроме того, было подтверждено взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
Ранее Токаев поздравил президента Германии с Днем единства.
05.10.2024, 11:00 40786
Скоплений грузовых авто не наблюдается - в КГД прокомментировали ситуацию на границе с Россией
Пункт пропуска "Жайсан" функционирует в штатном режиме
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировали информацию о многокилометровой очереди из грузовых автомашин перед пунктом пропуска "Жайсан" на границе Казахстана и России.
В настоящее время на пункте пропуска "Жайсан" скоплений грузовых автомашин не наблюдается, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышает 50 (...) В среднем за сутки через пункт пропуска "Жайсан" проезжает более 1,6 тысячи грузовых и легковых автомашин", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что на казахстанской стороне границы на пункте пропуска "Жайсан" функционирует по 4 дорожной полосы в каждую сторону, на российской стороне на пункте пропуска "Сагарчин" - по 1 полосе.
Со стороны органов госдоходов работа проводится в штатном режиме, на пункте пропуска постоянно находится 4 работника, которыми обеспечена работа всех окон регистрации документов, очереди из водителей и автомашин в пределах пункта пропуска отсутствуют", - добавили в пресс-службе.
Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России.
05.10.2024, 09:00 45746
В Казахстане наступил день тишины перед референдумом
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан наступил день тишины перед референдумом по вопросу строительства атомной электростанции в стране, передает корреспондента агентства.
В день тишины и в день референдума любые действия, связанные с агитацией, запрещены, за что законодательством предусмотрена правовая ответственность. Вместе с тем в день голосования не допускается опубликование результатов опроса общественного мнения, иных исследований, связанных с референдумом, прогнозов результатов голосования в средствах массовой информации и онлайн-платформах", - уточнили в ЦИК.
Также в день голосования запрещается проведение опроса общественного мнения в помещении для голосования.
Напомним, республиканский референдум о строительстве АЭС в Казахстане состоится уже в это воскресенье, 6 октября.
Ранее в ЦИК рассказали о порядке голосования на референдуме.
04.10.2024, 18:00 79756
В Казахстане заработал проектный офис по развитию нового города Алатау
Фото: primeminister.kz
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Республики Казахстан состоялось первое заседание проектного офиса по развитию нового города Алатау, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Глава государства поставил задачу ускорить темпы создания города Алатау. Распоряжением премьер-министра на этой неделе был создан проектный офис. Он станет площадкой для принятия ключевых решений на базе проектного подхода с определением персональной ответственности по курируемым отраслям. Первые результаты по созданию города должны быть представлены ровно через 6 месяцев. Точка отсчета - сегодняшний день", - заявил вице-премьер Канат Бозумбаев.
Также на заседании участники определили основные направления работы: внесение необходимых изменений в законодательство и упрощение процедур для привлечения инвесторов.
Одно из ключевых пожеланий иностранных инвесторов - предоставление услуг по принципу "одного окна", сопровождение и сервисная поддержка на протяжении всего инвестиционного цикла. Акимату Алматинской области и комитету по инвестициям МИД необходимо создать в Алатау соответствующую экосистему", - добавил вице-премьер.
Напомним, в начале сентября стало известно, что в Казахстане при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау.
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
Также президент поручил акиму Алматинской области Марату Султангазиеву активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
04.10.2024, 15:07 86996
Реформирование судебной системы обсудил Токаев с главой Европейской комиссии по эффективности правосудия Дополнено
Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале, сообщает Акорда.
На полях IX Съезда судей Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале ключевые аспекты реформирования судебной системы.
Глава государства отметил важную роль организации в повышении стандартов правосудия на международной арене. По его словам, Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему.
По словам Токаева, страна твердо встала на путь построения правового и демократического государства. В данном контексте реформа судебной системы и обеспечение верховенства закона играют крайне важную роль.
Со своей стороны Франческо Депаскуале положительно оценил проводимые в Казахстане правовые реформы и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения прав человека и повышения эффективности системы правосудия.
Дополнено 04.10.2024, 15.35
Также глава провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию Луиса Пальму. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане. Токаев подчеркнул, что создание в стране новой системы судебного администрирования позволило укрепить независимость казахстанских судов.
Собеседники констатировали важность тесного сотрудничества судебных органов, обмена опытом в сферах модернизации системы правосудия и цифровизации судопроизводства.
Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие Судебной администрации Казахстана с IACA позволит вывести отрасль судебного администрирования на качественно новый уровень.
Луис Пальма дал высокую оценку преобразований в сегменте судебного менеджмента Казахстана и заявил о необходимости изучения опыта нашей страны другими членами IACA.
Ранее, выступая на IX Съезде судей Республики Казахстан президент подчеркнул, что справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной.
04.10.2024, 13:53 76831
В Казахстане появятся новые визы для иностранцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила выдачи виз и приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства изменят в Казахстане.
Поправки разработали в Министерстве иностранных дел. Соответствующий проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 октября.
В частности, планируется ввести новые категории виз:
- виза "В9" с правом получения вида на жительство для обладателей ценных для Казахстана навыков в сфере науки, образования, здравоохранения, промышленности, IT, спорта и культуры, и других направлений;
- виза "А6" на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в нашу экономику более 300 тысяч долларов, с правом получения вида на жительство.
Визы будут выдаваться один раз за 12 последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?