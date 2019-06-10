Избирателям грозит штраф за публикацию своих бюллетеней до конца дня выборов

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев рассказал на брифинге в Центризбиркоме о фактах скрытой агитации, зафиксированных сегодня, передает Kazakhstan Today.

В день выборов предвыборная агитация запрещена, за это предусмотрена административная ответственность, предусмотрен штраф в размере 15 МРП для физических лиц и до 30 МРП для юридических лиц", - цитирует Дембаева портал Kazpravda.kz.

По словам Дембаева, некоторые граждане голосуют, фотографируют свой бюллетень и показывают, за кого они проголосовали. Это считается агитацией.

Есть факт публикации протокола заседания наблюдателя. Он по закону должен ознакомиться, но он его публикует в СМИ и соцсетях. Это недопустимо, это скрытая агитация. За это предусмотрен штраф. Протокол вывешивается на стенде, когда голосование закончено. До 20.00 публиковать протоколы нельзя. Это касается всех, в том числе наблюдателей", - дополнил Дембаев, отметив, что в целом, голосование проходит спокойно, без грубых нарушений общественного порядка.

Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан : Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства