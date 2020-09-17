Кадровые перестановки произошли в акимате Мангистауской области

Актау. 16 сентября. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова назначены руководитель управления цифровых технологий региона и заместитель руководителя аппарата акима области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области, на должность руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области назначен Айдын Хадиев.

Айдын Хадиев родился в Актау. Образование - высшее. В 2007 году окончил Актауский государственный университет имени Шахмардана Есенова по специальности инженер-технолог. В 2013 году окончил Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова по специальности бакалавр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2007 году временно исполняющим обязанности главного специалиста по торговле управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области. Был главным специалистом по развитию перспективной промышленности управления предпринимательства и промышленности области, начальником отдела стандарта международного качества управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.

В 2011 году - менеджер департамента инвестиционных проектов АО "НК "СПК "Каспий". Главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Мангистауской области. Главный инспектор отдела территориального развития и организационной работы Аппарата акима Мангистауской области.

С 2019 года по 2020 год занимал должность руководителя аппарата акима Актау. Руководитель отдела противодействия терроризму и экстремизму аппарата акима Мангистауской области.

Последняя занимая должность - временно исполняющий обязанности руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области.

На должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области назначена Фарида Оразова.

Фарида Оразова родилась в Мангистауской области. Образование высшее. Окончила Актауский университет имени Шахмардана Есенова по специальности экономист.

Трудовой путь начала в 1996 году товароведом в АО "Каражанбасмунай". Занимала должность главного специалиста отдела управления госимуществом и активами Мангистауского территориального комитета госимущества и приватизации. Далее была главным специалистом отдела контроля территориального комитета госимущества и приватизации, главным специалистом организационной и кадровой работы аппарата акима Актау, консультантом-главным бухгалтером управления Агентства РК по делам государственной службы по области, главным специалистом организационно-контрольного отдела аппарата акима области. После заведовала отделом кадровой работы аппарата акима Мангистауской области. Была начальником отдела управления предпринимательства и промышленности. Трудилась главным инспектором организационно-контрольного отдела аппарата акима.

До нового назначения руководила отделом территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.

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