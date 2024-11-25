24.11.2024, 14:27 60946
Кадровые перестановки произошли в Министерстве туризма и спорта
Фото: МТС РК
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова прошло заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта, сообщает пресс-служба ведомства.
На заседании были рассмотрены кандидатуры на руководящие должности в управлениях физической культуры и спорта Карагандинской и Павлодарской областей.
Комиссия согласовала кандидатуру чемпиона Олимпийских игр в Лондоне по боксу Серика Сапиева на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Азамата Имашева на должность руководителя управления физической культуры и спорта Павлодарской области.
Теперь кандидаты на руководящие посты в областных управлениях спорта утверждаются комиссией, созданной при Министерстве туризма и спорта РК", - отметил Ербол Мырзабосынов.
Кандидатуры предлагаются местными исполнительными органами, и назначению подлежат только те, кто получил положительное заключение комиссии, действующей при министерстве.
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25.11.2024, 12:52 6
Модернизация боевых машин, результаты подготовки войск и осенний призыв: о чем говорил Токаев с министром обороны
Президент РК поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями
Фото: Акорда
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о деятельности оборонного ведомства за 2024 год, сообщает Акорда.
Глава государства был проинформирован о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих", - уточнили в пресс-службе.
Также Руслан Жаксылыков доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, поступлении в войска новых образцов техники и вооружения, включая беспилотные авиационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы. Речь также шла о модернизации боевых машин, средств связи, рационализаторской работе и развитии военной инфраструктуры.
Лидер страны отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций и усилению социально-правовой работы", - добавили в пресс-службе.
25.11.2024, 10:56 6811
В Казахстане стали чаще применять электронные браслеты
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Верховном суде отмечают стабильный рост с каждым годом доли отказов судов в санкционировании ареста. Отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог, сообщили в пресс-службе ВС.
Если в 2021 году суды удовлетворили почти 90% ходатайств о применении ареста, то в 2024-м - лишь 75%. В то же время, отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог. В сравнении с 2021 годом избрание домашнего ареста выросло с 860 до 1911, или более чем вдвое, а залога - в 4 раза (с 59 до 214)", - отметили в Верховном суде.
В этом году по инициативе Верховного суда запущен проект по применению так называемых электронных браслетов.
В 2024-м средства электронного слежения применены уже к 60% лиц, взятых под домашний арест, тогда как в 2021 году данный показатель не превышал 3%. Всего за 10 месяцев т.г. судами применены 505 браслетов", - проинформировали в пресс-службе.
25.11.2024, 10:40 10041
Портал "Единый личный кабинет предпринимателя" запустят в 2025 году
Ожидается, что портал упростит взаимодействия между госорганами и предпринимателями
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году планируется к запуску портал "Единый личный кабинет предпринимателя", который объединит доступ к личным кабинетам информационных систем Министерства финансов. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве по вопросам внедрения цифровых технологий в сферах образования, здравоохранения, налогового и таможенного администрирования.
Единый интерфейс направлен на решение проблемы разрозненности сервисов и дублирования данных. Кроме того, он значительно упростит процессы управления бизнес-ситуациями и взаимодействия между госорганами и предпринимателями", - отметили в правительстве.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что проводимая работа по внедрению цифровых решений должна дать реальный эффект в борьбе с теневой экономикой, повысить эффективность налогового и таможенного администрирования, а также обеспечить рациональное планирование и расходование бюджетных средств.
В ходе совещания на примере пилотного внедрения ваучерного финансирования дошкольных организаций и проекта "Социальный кошелек" рассмотрен положительный опыт цифровизации социальных услуг для населения. Система ваучерного финансирования открывает доступ к госзаказу всем учреждениям дошкольного образования при условии их соответствия требованиям, предоставляет возможность родителям самостоятельного выбора детского сада, обеспечивает прозрачность процесса по принципу "деньги идут за ребенком, а не за учреждением образования".
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова проинформировала об апробации проекта в дошкольных организациях городов Тараза, Шымкента и Туркестана. При этом отмечено, что предварительные результаты показывают реальный эффект запланированной трансформации. К примеру, в Таразе более 23 тыс. детей старше двух лет, которые до этого состояли в очередях несколько лет, уже обеспечены местами в детских садах. 19 городских детсадов, ранее не получавших госзаказ, включены в перечень. Всего за 2 месяца сэкономлено 600 млн тенге бюджетных средств за счет финансирования по факту посещения детей. В Туркестане за 2 недели реализации проекта выдано 740 ваучеров, очередь в детсады практически сведена к нулю. Положительные результаты имеются и в Шымкенте. В целом на сегодня запланирован запуск проекта в городах и районах данных регионов с дальнейшим масштабированием по всей стране.
К проекту "Социальный кошелек" подключены 726 государственных аптек, функционирующих при поликлиниках, или 100% от их общего количества. Обработано и выдано 947 тыс. рецептов, что составляет более половины. Использование "Социального кошелька" для бесплатного питания детей соответствующих категорий реализуется в 215 школах Астаны, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей. В 2025 году посредством "Социального кошелька" планируется распределять спортивные и творческие заказы, а также путевки в лагеря отдыха.
При рассмотрении результатов маркировки лекарственных средств премьер-министру доложено о полной интеграции учетных систем более 5,5 тыс. субъектов. Автоматизированный мониторинг движения маркированных лекарственных средств ведется от производителя до конечного потребителя. На сегодня промаркировано 88,5 млн лекарственных средств.
Олжас Бектенов отметил, что внедрение цифровизации должно быть нацелено на исключение приписок, повышение эффективности оказания государственных услуг жителям и расходования бюджетных средств. Акимам регионов поручено обеспечить реализацию пилотного проекта по ваучерному финансированию. Также необходимо оснастить школы аппаратно-программными комплексами, интегрированными с "Социальным кошельком". Министерствам здравоохранения и финансов совместно с "Казахтелекомом" - усилить контроль и не допускать реализации в обороте немаркированных лекарственных средств.
Внимание также уделено вопросам цифровизации налогового, таможенного администрирования, планирования и исполнения бюджета. Вице-министр финансов Асет Турысов доложил о проделанной работе по внедрению цифровых решений и планах по запуску новых проектов. Министерством финансов реализуется проект "Онлайн бюджетный мониторинг", нацеленный на прослеживаемость исполнения госбюджета, усиление контроля за эффективным планированием и расходованием средств. Если ранее проверки осуществлялись "в ручном режиме", то сейчас в системе проходят обработку более 150 млн платежей. Комитетом внутреннего государственного аудита анализируются и принимаются превентивные меры в части рисковых платежей. В рамках этой работы в бюджет уже возвращено более 4 млрд тенге.
Для перераспределения государственного имущества и экономии бюджетных средств в пилотном режиме запущен сервис Tapsyru. Платформа позволяет организациям формировать единый реестр невостребованного имущества с дальнейшим упрощением процедуры передачи с баланса на баланс и механизма совместных договоров. На сегодня в Tapsyru зарегистрирован 721 участник и более 313 тыс. активов.
По итогам совещания ответственным госорганам и ведомствам поручено ускорить работу по полноценному и качественному запуску всех проектов.
25.11.2024, 09:30 14041
Военная авиация и техника в Астане: жителей столицы предупредили о подготовке к заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: МО РК
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Служба государственной охраны (СГО) обратилась к жителям Астаны с предупреждением о подготовке к заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ с использованием военной авиации и техники.
В рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств 27-28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации и техники", - говорится в сообщении СГО.
Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной.
Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня", - отметили в СГО.
23.11.2024, 15:04 107646
Президент Казахстана пригласил патриарха Кирилла на VIII Съезд религиозных лидеров в Астану
Фото: Н.Байбулин
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Москва. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Россию спикер сената Маулен Ашимбаев встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. От имени президента Казахстана он вручил ему приглашение принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает пресс-служба сената РК.
В ходе встречи собеседники также обсудили роль духовной дипломатии в противодействии современным вызовам.
Спикер сената выразил признательность за всемерную поддержку Русской Православной Церковью казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий, содействие укреплению глобального межрелигиозного диалога и развитию духовной дипломатии на международном уровне.
Маулен Ашимбаев в ходе беседы подчеркнул, что подготовка к VIII Съезду проходит в условиях непростых глобальных вызовов, преодоление которых требует консолидации усилий духовных лидеров. Все это усугубляется такими проблемами, как изменение климата, биологические угрозы, экономический спад, растущая бедность и другие.
Со своей стороны патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что Русская Православная Церковь поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий.
23.11.2024, 13:11 112886
Министры сельского хозяйства РК и РФ обсудили ряд проблемных вопросов
Сельскохозяйственные ведомства двух стран стремятся к упрощению торговли агропродукцией
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошла встреча министров сельского хозяйства Казахстана и Российской Федерации Айдарбека Сапарова и Оксаны Лут. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере АПК, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Сегодняшняя встреча - это отличная возможность предметно обсудить актуальные вопросы, сосредоточиться на поиске решений для устранения существующих барьеров, чтобы сделать наше сотрудничество еще более продуктивным", - отметил Айдарбек Сапаров.
Он подчеркнул важность встречи для расширения возможностей торговли сельхозпродукцией, добавив, что РК и РФ обеспечивают транзит значительных объемов товаров через свои территории, в том числе зерна.
В свою очередь Оксана Лут отметила, что страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества. В частности, в научно-технической сфере, прежде всего в области селекции сельхозкультур, генетики животных и биотехнологий. Кроме того, Россия и Казахстан могут усилить взаимодействие по подготовке кадров для АПК - в первую очередь за счет создания совместных сетевых образовательных программ и программ двойных дипломов.
В рамках рабочей поездки министра сельского хозяйства РФ в Казахстан представители двух стран рассмотрели ряд проблемных вопросов. В частности, были обсуждены торговые препятствия и сложности транзита растениеводческой продукции, подконтрольных ветеринарному контролю товаров.
Особое внимание было уделено вопросам научно-технического сотрудничества, в том числе в сфере селекции и семеноводства, аграрного образования, взаимодействия по техническому регулированию и вопросам тарифного регулирования в рамках ЕАЭС.
Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на значительном прогрессе в синхронизации информационных систем для оперативной передачи данных и учета движения товаров между нашими странами.
23.11.2024, 11:42 116756
Минобороны обратилось к жителям Астаны
Фото: МО РК
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23-24 ноября состоятся плановые пролеты истребительной авиации над Астаной. Мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Пролет истребителей пройдет на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни", - подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны добавили, что мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полетов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда.
23.11.2024, 10:52 118491
В Казахстане усилии контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых - предотвращение незаконных рубок.
Заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов. Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила", - сообщили в ведомстве.
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