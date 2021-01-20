Кадровые перестановки произошли в МЦРИАП

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначается на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Асет Турысов родился в 1987 году. В 2009 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, в 2017 году - Университет народного хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО "Казахтелеком".

С 2010 по 2011 годы - инженер электросвязи АО "Казахтелеком".

С 2011 по 2012 годы - исполняющий обязанности эксперта управления развития и защиты "электронного правительства" департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК.

С 2012 по 2014 годы - эксперт, главный эксперт по формированию новой модели информатизации и анализа проектной документации департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014 году - управляющий директор РГП "Центр обслуживания населения".

С 2014 по 2017 годы - работал в структуре АО "Казпочта".

С января 2018 года по настоящее время занимал должность председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

Напомним , Аблайхан Оспанов освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК согласно поданному заявлению.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства