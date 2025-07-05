Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День столицы

7 июля в ЦОНах и спецЦОНах будет выходным днем

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня столицы центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в понедельник, 7 июля, сообщает НАО ГК "Правительство для граждан".





Вместе с тем суббота, 5 июля, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 09.00 до 13.00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09.00 до 12.00, для выдачи документов - до 13.00.





Рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области начинается и заканчивается на час раньше.





8 июля ЦОНы и спецЦОНы будут функционировать по стандартному графику работы.





Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.